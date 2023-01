Úmrtia mnohých známych osobností v Číne vyvolávajú otázky ohľadom covidových štatistík

Napísal to dnes denník The Guardian, ktorý pripomenul napríklad smrť obľúbeného herca Kung Ťin-tchanga z 1. januára či opernej speváčky Čchu Lan-lan z minulého mesiaca. Obavy, že Peking podhodnocuje svoje covidové štatistiky, vyjadrila už aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Smrť herca Kung Ťin-tchanga, ktorý zomrel vo veku 83 rokov, oplakávali na sociálnych sieťach v posledných dňoch mnohí Číňania. Herec sa preslávil okrem iného vďaka postave otca Kchanga v sitcome Kchangova rodina, ktorý sa v Číne vysielal prvýkrát v roku 2000. „Som smutný. Kung sa zapísal do pamäte dvoch generácií,“ napísal jeden z užívateľov na sociálnej sieti Weibo.

Ešte väčším šokom bola v decembri správa o náhlom úmrtí iba štyridsaťročnej sopranistky Čchu Lan-lan, ktorá vystupovala aj počas letných olympijských hier v Pekingu v roku 2008. Pekinská vysoká škola operného umenia, kde Čchu vyučovala, v nekrológu napísala, že speváčka podľahla ochoreniu, ktorého povahu však bližšie nespresnila.

Čína minulý mesiac po troch rokoch politiky nulového covidu zrušila takmer všetky koronavírusové opatrenia. To viedlo k rýchlemu šíreniu ochorenia, o ktorom svedčia preplnené nemocnice aj krematória v krajine. Denné prírastky nákaz ale čínska Národná zdravotnícka komisia prestala zverejňovať, úmrtia pacientov s covidom zaznamenala od decembra len 22.

„V poslednej dobe zomiera veľa ľudí – či už sú to akademici alebo celebrity… moji príbuzní alebo blízki priatelia. Experti ale tvrdia, že to tak nie je,“ napísal jeden z diskutérov na sociálnej sieti Weibo.

Medzi ľuďmi, ktorí zomreli v decembri, je aj filmový režisér Wang Ťing-kuang, ktorý mal 54 rokov. Rovnako v decembri zomrel 84-ročný scenárista Ni Čen, ktorý napísal scenár k oceňovanému historickému filmu Zaveste červené lampióny z roku 1991.

Čínske štátne médiá informovali aj o decembrovej smrti 37-ročného bývalého futbalistu Wang Žuo-ťia. Trpel cukrovkou a jeho zdravotný stav sa zhoršil, keď sa nakazil covidom, napísal na twitteri korešpondent pracujúci pre nemecké médiá Fabian Kretschmer.