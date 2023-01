Šesťročný žiak postrelil učiteľku, utrpela vážne zranenia

„Žena utrpela zranenia ohrozujúce život, jej stav sa však zlepšil,“ povedal novinárom Policajný šéf Steve Drew. Akým spôsobom si žiak prvej triedy zaobstaral zbraň, zatiaľ nie je známe, nešlo ale o „náhodnú streľbu“, poznamenal Drew. Polícia incident opísala ako „ostrú výmenu názorov“, pri ktorej padol jeden výstrel.

Primátor mesta Newport News na tlačovej konferencii sľúbil, že budú podniknuté „správne kroky, aby sa takýto prípad už neopakoval“.

Predstaviteľ vzdelávacích úradov George Parker sa na rovnakej tlačovej konferencii posťažoval, že učitelia nemajú prostriedky na to, aby zabezpečili, že sa zbrane do školy nedostanú. „Musíme zabezpečiť, aby sa zbrane do rúk mladých ľudí nedostávali. Ja ani moji učitelia však nemáme možnosť prístup k zbraniam kontrolovať,“ povedal.

Škola, ktorú navštevuje asi 550 žiakov, má zariadenie na detekciu kovov. Kontroly, ktoré vykonáva, sú ale náhodné a nie každé dieťa je vždy kontrolované, uviedli úrady.