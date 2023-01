Kremeľ sa pokúša povzbudiť v Rusoch vlastenecké nadšenie

V Magnitogorsku, meste neďaleko Uralu, zbiera pekáreň Sergeja Lozu divoký chmeľ, aby pripravila celozrnné kváskové sucháre pre vojakov. Študenti technickej školy vo Voroneži na juhozápade Ruska vyrábajú zákopové sviečky a zvárajú robustné kovové poľné kachle. Školáci z celého rozľahlého Ruska píšu listy a tvoria kresby na podporu armády.

Tieto zdanlivo spontánne gestá sú často akciami riadenými zhora a organizovanými miestnymi úradníkmi, školami, štátom financovanými proruskými mládežníckymi skupinami a federálnymi centrami „aktívneho veku“.

Ide o súčasť snahy Kremľa zvrátiť klesajúcu podporu vojny na Ukrajine a podnietiť novú vlnu vlasteneckého nadšenia, zatiaľ čo prezident Vladimir Putin násobí svoju dlhú, nákladnú a krvavú kampaň za anexiu ukrajinských území.

Prvý zástupca náčelníka Putinovho štábu Sergej Kirijenko otvorene vyhlásil, že Rusko musí na podporu vojny mobilizovať všetko obyvateľstvo, inak by mohlo prehrať.

„Rusko vždy vyhralo akúkoľvek vojnu – ak sa z nej stala ľudová vojna,“ povedal Kirijenko v októbri na fóre riaditeľov škôl. „Túto vojnu sme povinní vyhrať, a to tak na bojisku, ako aj hospodársku, psychologickú a informačnú, ktorá je proti nám vedená. Ale aby sa tak stalo, musí to byť vojna ľudová,“ dodal.

„Každý príspevok k víťazstvu je cenný,“ uviedol Kirijenko, ktorý patrí medzi Putinových vojnových štváčov. „Či už ide o list pre vojaka alebo prácu výrobných závodov zabezpečujúcich potrebné dodávky techniky,“ povedal.

Kremeľská propaganda však stráca na sile, pretože sledovanosť diskusných relácií štátnej televízie – všeobecne obľúbených medzi Putinovými vernými – klesá.

Snaha o sociálnu mobilizáciu prichádza uprostred prehlbujúceho sa znepokojenia verejnosti nad rastúcim počtom ruských obetí a „spackanou“ mobilizáciou. Podľa novembrového prieskumu nezávislého mimovládneho strediska Levada si teraz 53 percent respondentov želá mierové rozhovory, zatiaľ čo 41 percent si želá, aby Rusko bojovalo ďalej.

„Zatiaľ nevidíme veľa ľudí, ktorí by boli mobilizovaní, teda v tom zmysle, že by narukovali na front,“ povedal v rozhovore Denis Volkov zo strediska Levada. „Povedal by som, že všeobecná reakcia je: ‚Urobte to bez nás. My sa nechceme zúčastňovať‘,“ do­dal.

Skupina tých, ktorí sú odhodlaní bojovať, sa podľa Volkova znížila zhruba na 15 až 20 percent. „Sú to vlastenci. Hovoria: ‚Mali by ste byť húževnatejší a neústupnejší. Jednoducho bojujte ďalej.‘ Ale to nie sú ľudia, ktorí by sami išli bojovať. Sú to staršie osoby, prevažne muži,“ povedal.

Ruské úrady celé roky potláčali verejný aktivizmus a slobodu slova. Preto dáva zmysel, že nové snahy rozdúchať vlastenectvo pokrivkávajú, povedal nezávislý sociológ Boris Kagarlickij, ktorý je riaditeľom moskovského Ústavu globalizácie a sociálnych hnutí.

„Spoločenská mobilizácia nie je niečo, čo môžete dosiahnuť prostredníctvom písania dekrétov, pár verejných prejavov a podobne,“ uviedol Kagarlickij. „Vyžaduje ten druh spoločenských, politických a dokonca aj kultúrnych mechanizmov, ktoré v súčasnom Rusku chýbajú, minimálne na strane vlády,“ dodal.

Krátko po začiatku invázie na Ukrajinu Rusko postavilo mimo zákon kritiku armády a ďalšie prejavy disentu. „Iróniou tejto situácie je, že v snahe zničiť akúkoľvek opozíciu, systém zničil aj samotnú schopnosť spoločnosti vyburcovať sa okolo iných problémov,“ uviedol Kagarlickij.

Počas pletenia ženy v rozhovoroch s ruskou štátnou a regionálnou televíziou úprimne rozprávajú, že do každého očka vkladajú lásku. A potom zopakujú štátnu propagandu o vojne. V južnom Rusku zorganizoval Nikolaj Bondarenko hodiny pletenia v školách a pre miestne médiá zdôraznil, že deti „dobrovoľne“ uplietli 200 párov teplých podkolienek pre vojakov.

V Lipecku založilo mládežnícke krídlo Všeruského ľudového frontu remeselné centrum Pletací prápor, ktorý na pletenie verbuje ženy z domovov pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.

Pletenie, pečenie, písanie listov a zhromažďovanie finančných prostriedkov nadväzuje na sebamytológiu Ruska ako národa, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil svet pred nemeckými nacistami, a usiluje sa o hlbšie zapojenie obyčajných Rusov do vojny.

Cieľom je zrejme posilniť kolektívny cieľ a nádej uprostred opakovaných neúspechov Ruska na ukrajinskom bojisku a pretrvávajúcich logistických problémov s výcvikom a vybavením približne 300-tisíc mobilizovaných vojakov.

Jedna zo skupín, ktoré pletú, si hovorí Nočné čarodejnice podľa slávnych sovietskych pilotiek z druhej svetovej vojny, ktoré podnikali bombardovacie nálety proti nacistom.

Podľa ruskej psychologičky Jekateriny Kronhausovej, ktorá pôsobí v Izraeli, sú snahy podporiť provojnové aktivity súčasťou propagandy, ktorá Rusko zobrazuje ako záchrancu. A dobrovoľnícke aktivity ľuďom pomáhajú zmierniť strach z vojny.

„To sme zažívali aj v sovietskom období a dobre to poznáme. ‚Vyrobím nejakú keramiku alebo pošlem ponožky alebo svoje posledné ruble‘. Ide predsa o vlastenectvo – musíme vyvesiť vlajku, musíme spievať hymny a podobne,“ povedala Kronhausová.

Dvadsaťosemročná Zinajda Jevmenková z Uljanovska venovala všetky svoje úspory – 300 000 rubľov (približne 3 880 eur) – na kúpu malého dronu pre ruskú armádu. Priemerný ruský dôchodok je v prepočte približne 250 eur. V prejave vďačnosti sa jej jeden z vojakov vrhol k nohám, dotkol sa čelom zeme a sľúbil, že „zvíťazia a udržia ďalších mužov nažive“.

Iné dobrovoľníčky sa ale takejto radosti nedočkali. V meste Orjol privolala dôchodkyňa políciu, keď zistila, že sa ponožky, ktoré uplietla pre vojakov, predávajú na miestnom trhu. Ženu to tak rozrušilo, že musela byť prevezená so srdcovými problémami do nemocnice.