Babiš: Ako prezident by som nebol bábkou záujmových skupín

Na jar ste povedali, že svoje rozhodnutie, či budete kandidovať, oznámite po letných prázdninách. Prečo ste ho zverejnili napokon až na konci októbra?

Pretože situácia sa vyvíjala. Podľa toho, ako súčasná vláda zúfalo nezvládala energetickú a inflačnú krízu a ako sa topila vo vlastných škandáloch, tak sme sa najskôr rozhodli na ňu vyvinúť tlak, ktorý vyvrcholil po letných prázdninách pokusom o vyslovenie nedôvery. Nádej sme tiež vkladali do komunálnych volieb. Bohužiaľ, škandály ani neschopnosť rýchlo a účinne pomôcť českým občanom a firmám, ani prehra v komunálnych voľbách s vládou nepohli. Koaličné strany majú 108 hlasov z 200 v Poslaneckej snemovni a je jasné, že spolu budú vládnuť celé volebné obdobie. Prezidentské voľby sú na dlhú dobu poslednou možnosťou, ako ľudia budú môcť vysloviť svoju nespokojnosť s Fialovou vládou a tiež nedopustiť, aby päťkoalícia okrem vlády, Poslaneckej snemovne a Senátu pomocou jedného z troch vládnych kandidátov ovládla aj Hrad. Hnutie ANO považuje prezidentské voľby za významné, rozhodlo sa do toho ísť naplno, a preto postavilo vlastného kandidáta.

Dlhodobo sa netajíte tým, že vaša rodina vôbec nie je nadšená, že pôsobíte v politike. Odhovárala vás manželka či deti od prezidentskej kandidatúry, a ako nakoniec prijali to, že ste vstúpili do kampane?

Foto: SITA/AP Andrej Babis a manzelka Andrej Babiš s manželkou Monikou Babišovou. Snímka je z októbra 2021, keď prišli odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách.

Nadšení neboli, pretože za posledných desať rokov si s politikou užili svoje, ale nakoniec ma v rozhodnutí kandidovať podporili a veľmi im za to ďakujem. Moja rodina je pre mňa obrovskou vzpruhou a ich podpora mi v kampani veľmi pomáha.

Hlava štátu v Českej republike má podobne ako na Slovensku obmedzené právomoci. Čím chcete presvedčiť voličov, že by ste ako prezident vedeli využiť tieto slabé kompetencie, aby to občania z výkonu vašej funkcie dobre pocítili?

Myslím si, že za tých desať rokov, čo som v politike, ľudia už vedia, čo odo mňa môžu očakávať, aké mám názory, ako fungujem. Pokiaľ ide o kompetencie, tak je pravda, že prezident republiky nemá rozsiahle právomoci, ale má obrovský neformálny vplyv. Vždy záleží na tom, kto vykonáva úrad. Ja chcem byť silným, akčným, nezávislým, spravodlivým, nadstraníckym a tvrdo pracujúcim prezidentom, ktorý tu bude pre všetkých občanov a nebude bábkou záujmových a podnikateľských skupín. Cestoval by som do krajov, hovoril by som s občanmi, upozorňoval na ich starosti a problémy, a v zahraničí pomáhal otvárať dvere českým firmám. Takže s pokojným svedomím môžem povedať: Áno, keby si ma ľudia zvolili za prezidenta, tak by o mne určite počuli.

Do kampane ste vkročili ako kandidát, ktorému mnohí dávajú nálepku politik, čo polarizuje spoločnosť. Máte recept na to, ako sa pokúsiť zmeniť názor tých voličov, ktorí sa s týmto pohľadom na vás stotožňujú?

Je to presne tak, ako ste to nazvali. Nálepka. Nikdy nebolo mojím cieľom rozdeľovať spoločnosť. Ale keď počujem nejakú lož, tak sa bránim. Je ale pravda, že rola predsedu opozičnej strany alebo premiéra je iná ako rola prezidenta. Veľa ľudí upozorňuje, že zmena štýlu mi nevydrží, že začnem na protikandidátov útočiť a hádať sa. Môžem však ľudí ubezpečiť, že to sa nestane. Ľuďom ukazujem, ako by som konal ako prezident. Ako som povedal, chcel by som byť prezidentom všetkých, pre ktorého bude záujem našej krajiny a našich občanov na prvom mieste. Tak napríklad aj tým pomôžem zmeniť názor mnohých ľudí na mňa.

„Chcem hájiť záujmy občanov, ostatní kandidáti sú bábky.“ Tieto slová ste vyslovili v jednom nedávnom rozhovore. Ako viete dokázať, že všetci zvyšní uchádzači o post hlavy štátu sú len bábky?

Neviem, či som to povedal presne takto. V každom prípade som tým myslel skutočnosť, že si ma nikto nemôže kúpiť, ovplyvniť alebo zastrašiť. Že som úplne nezávislý – ako od peňazí, tak od záujmov rôznych vplyvových skupín. Ostatní kandidáti sa vo svojej kampani musia spoliehať na sponzorov, ktorí za svoju podporu časom budú skôr či neskôr niečo chcieť. Treba sa tiež pozrieť, kto sa okolo ostatných kandidátov pohybuje, kto pre nich pracuje. O mne ľudia vedia za tie roky už snáď úplne všetko, väčšina ostatných kandidátov taká transparentná nie je.

Vaša popularita medzi časťou vašich stúpencov vám paradoxne môže vo voľbách ublížiť. Mnohí vás totiž nechcú vidieť na Pražskom hrade, ale znovu v Strakovej akadémii, čiže opäť ako predsedu vlády. Čo by ste im povedali, aby ste im vysvetlili, že aj na Hrade by ste pre nich boli prínosný líder?

Pravdepodobnosť predčasných volieb je v súčasnosti takmer nulová. Myslím si, že súčasnej vláde chýba nejaká protiváha a práve takou protiváhou môže byť prezident republiky. Bola by škoda nezahrať tou najsilnejšou kartou, ktorú hnutie ANO má, keď je tu príležitosť. Isteže sa môže stať, že nevyhrám, podľa komentátorov a novinárov nemám ani veľkú šancu postúpiť do druhého kola. Ale ja si myslím, že je lepšie to skúsiť a trebárs neuspieť, než stáť bokom a celý čas premýšľať o tom, čo by sa stalo, keby som kandidoval. Mám rád jasno vo veciach.

O víťazovi prezidentských volieb často rozhodujú televízne debaty kandidátov. Akú taktiku zvolíte? Môže to byť kombinácia prezentácie vašich sľubov a spochybňovania súperov?

O taktike týkajúcej sa predvolebných debát hovoriť nechcem. Ale na druhej strane je nespochybniteľné, že v porovnaní s ostatnými kandidátmi mám najväčšie skúsenosti ako z politiky, tak aj z diplomacie a biznisu. Bol som ministrom financií a premiérom, za tých takmer osem rokov vo vláde sa môžem pochváliť konkrétnymi výsledkami. Predtým, ako som prišiel do politiky, tak som vybudoval jednu z najväčších firiem v Európe, ktorá len v Slovenskej republike zamestnáva takmer 31-tisíc ľudí a odviedla za tie roky štátu miliardy na daniach a odvodoch. A aj to by som chcel zdôrazňovať.

Čo sa týka vojenskej i humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, v Česku panuje v podstate politická zhoda. Robili by ste však ako premiér niečo inak ako predseda vlády Petr Fiala?

Je správne pomáhať Ukrajine, ale tá pomoc nesmie oslabiť našu krajinu. Na našich občanov a naše firmy vláda toľko nemyslí. Keby som bol premiér, tak by pre mňa Česká republika bola na prvom mieste. Rovnako ako v prípade, že by si ma ľudia zvolili za prezidenta.

Fialova vláda je pri moci od konca novembra 2021, čiže približne jeden rok. Čo dobré občanom priniesla a, naopak, čo by ste robili opačne, keby ste zostali vo funkcii premiéra?

Ťažko hľadať niečo dobré. Občanom Fialova vláda pomáha len nerada a keď už, tak málo a neskoro. Namiesto toho, aby sa snažila krotiť infláciu, tak jej necháva voľný priebeh, aby mohla vyberať viac na DPH. Kam ale tie desiatky miliárd českých korún navyše dáva, nikto nevie. Ľuďom a firmám určite nie. O mnohých ministroch vôbec nepočuť, komunikácia s verejnosťou je katastrofálna, každý deň platí niečo iné. Keby som bol premiérom, určite by som bol akčný a krízu riešil hneď – zastropoval by som ceny energií, a to u výrobcov, nie distribútorov, hneď na jar, zastropoval by som ceny základných potravín, rodinám a seniorom by som dal vyššie príspevky a nenechal rozbehnúť infláciu do dnešných obludných rozmerov.

Kampaň ste už rozbehli, môžete prezradiť z terénu aspoň jeden príjemný či veselý zážitok s voličmi? A tiež taký, ktorý vás nahneval?

Stretávam stovky ľudí, je ťažké spomenúť si na jeden jediný príbeh. Veľmi ma však nedávno potešila pani v opavskej firme Sliezska tvorba, kde úžasné dámy ručne vyrábajú tradičné vianočné ozdoby. Jednu ozdobu mi sama namaľovala, druhú nechala namaľovať mňa, urobil som na nej svojho obľúbeného smajlíka. Bola neuveriteľne milá, trpezlivá a hlavne šikovná. Veselá je asi moja stávka s jednou televíznou redaktorkou. Stavila sa so mnou, že keď do volieb niekde verejne vybuchnem, rozčúlim sa, budem musieť ísť do zorbingovej gule, čo ma desí. Ale držím sa, a zvládnem to a ona už tuší, že do toho stiesneného priestoru bude musieť ísť ona, ak prehrá (úsmev). A nenahnevalo ma asi nič, naša kampaň zatiaľ prebieha v pokoji. Ja za to ľuďom veľmi ďakujem a mám z toho veľkú radosť. (Zorbing je mierne extrémny šport, ktorého princípom je neriadené kotúľanie nafúknutej plastovej gule zo svahu, v ktorej je pripútaný človek, poz. red.)

Poznámka: Budúci týždeň si môžete prečítať rozhovor s Danušou Nerudovou, ktorá podobne ako Andrej Babiš patrí medzi favoritov prezidentských volieb v Českej republike.