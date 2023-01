Bude z Babiša český Fico? Odpovedá politológ

Je to prekvapenie, že okrem Andreja Babiša nemá o funkciu českého prezidenta záujem v podstate žiadny z významných politikov? Čo nám to prezrádza o politickej scéne krajiny?

Keď sa v Česku rozhodlo o priamej voľbe prezidenta, dá sa povedať, že to bolo do istej miery nastavené tak, že zákon predpokladal, že o úrad budú mať záujem politici a politické strany. Ale legislatíva cez vyzbierané podpisy umožnila nominovať občianskych kandidátov. Preto, hoci to asi nebol pôvodný zámer, asi nie je prekvapujúce, že politici do týchto volieb až tak nevstupujú. Veď aj Babiš, hoci je v politike už dlhý čas, sa za tradičného politika nepokladá. Jeho ANO je hnutie, nie strana. Neochota politikov ísť do prezidentskej voľby ukazuje, že v Česku sú strany nepopulárne. Krajina nemá silné politické subjekty. Má širšie súperiace bloky, vládu tvorí päť strán. Z výrazných aktívnych politikov v podstate ani nebol nikto, kto by mohol byť prirodzeným prezidentským kandidátom. Ibaže by ľudia ako premiér Petr Fiala (ODS) či minister vnútra Vít Rakušan (STAN) chceli vymeniť svoje pozície, v ktorých majú skutočnú moc, za kreslo prezidenta. A dá sa povedať, že samotní Česi radi vidia, keď je hlavou štátu nejaká nestranícka osobnosť.

Podľa posledných prieskumov ešte týždeň pred voľbami tretina voličov nevedela, koho podporí. Čo môže ovplyvniť ich výber?

Asi televízne debaty. Tie ešte môžu zohrať úlohu. Pravdepodobne nie v prípade Babiša, lebo o ňom sú veci známe. V diskusiách nie je zvyčajne veľmi dobrý, ale netreba ho podceňovať. No pre Pavla a Nerudovú môžu byť televízne diskusie dôležité. Najmä keby urobili nejakú chybu. Do výsledku by ešte mohli zasiahnuť, keby sa niektorý z menej populárnych kandidátov vzdal ešte pred prvým kolom. (Včera počas televíznej debaty odstúpil Josef Středula. Podporil Danušu Nerudovú, pozn. red.).

Babiš povedal, že pôjde len do jednej debaty. Môže mu to poškodiť?

Vôbec nie. Jeho rozhodnutie jednoznačne dáva zmysel. Je dobre známy. A asi by si v debatách nezískal žiadnych voličov z liberálno-pravicového tábora. Babiš potrebuje urobiť to, čo dokázal Zeman v roku 2019. Teda mobilizovať svojich voličov, ale bez toho, aby sa mobilizovali jeho odporcovia.

Dnes by sme sa mali dozvedieť verdikt procesu s Babišom v procese v kauze Čapí hnízdo. Takmer určite nebude konečný, lebo sa proti nemu niektorá zo strán odvolá. Ako to však zasiahne do kampane?

Podľa mňa to názory ľudí nezmení. Všetci vedia, že tento prípad sa rieši. Je celkom pravdepodobné, že Babiša uznajú za vinného. Ale ľudia, ktorí teraz súhlasia s jeho vyjadreniami, že vyšetrovanie sa začalo z politických dôvodov, svoj názor nezmenia. A možno si aj myslia, že to, čo sa stalo Babišovi, je medzi podnikateľmi bežné. Pre kritikov je, naopak, bývalý premiér podvodníkom. Je to však výnimočná situácia, že hovoríme o prezidentskom kandidátovi, ktorý je obžalovaný z korupcie, a konštatujeme, že to nič neurobí s jeho šancami, aby sa stal hlavou štátu.

Čo keby Babiša súd uznal za nevinného? Pomohlo by mu to?

Je správne, že pripomínate túto možnosť. Babišovi by to pomohlo, ale nie nejako výrazne. Voliči, ktorí sú proti nemu naladení negatívne, povedia, že sa z toho dostal, lebo má šikovných právnikov a celé je to podozrivé. A že nešlo len o Čapí hnízdo a Babiš si so sebou nesie veľa problémov z minulosti. Oslobodzujúci rozsudok by mu mal trochu pomôcť, ale nepredpokladám, že sa k nemu zrazu preto prikloní nejaká väčšia časť voličov.

Kandidoval by teraz Babiš za prezidenta, keby v roku 2021 dokázal po voľbách zostaviť vládu a opäť sa stal premiérom?

Myslím si, že fakt, že sa šéf ANO uchádza o úrad hlavy štátu, priamo súvisí s tým, že už nie je predsedom vlády. Babiš dobre vie, kde sa nachádza moc. Český prezident až toľko právomocí nemá. Okrem toho sa mi zdá, že Babiš nemá víziu, že bude veľkým štátnikom. V tom sa líši od Václava Klausa a Miloša Zemana. Oni vybudovali strany, boli predsedami vlády, myslia si o sebe, že boli tvorcami štátu. Prezidentský úrad bol pre nich lákavý aj v tom, že ich dostal na úroveň Václava Havla či dokonca Tomáša Garrigua Masaryka. Nemám pocit, že by Babiš so svojou slovenskou, podnikateľskou a komunistickou históriou svoju rolu videl podobne.

Petr Pavel vo svojej kampani zdôrazňuje, že je vojnový hrdina a generál. Je to pochopiteľné, veď to dotiahol až na šéfa Vojenského výboru NATO. Predsa však len kandiduje v demokratickej krajine v roku 2023. Nie je to trocha nezvyčajné, že Pavel zdôrazňuje svoju vojenskú kariéru?

Áno aj nie. Zaváňa to Latinskou Amerikou. Ale na druhej strane generál Dwight Eisenhower bol americkým prezidentom a v britskom parlamente je viacero poslancov, ktorí majú vojenskú minulosť. Takže Pavlova kampaň nie je až taká nezvyčajná, hoci ide trochu proti imidžu pomerne liberálnych Čechov. Vyzerá to tak, že aj Pavlove názory sú viac-menej technokratické a liberálne, ale prezentuje sa ako pomerne konzervatívna osobnosť, vojnový hrdina a vojenský líder. Všimnite si logo jeho kampane s levom. Jeho tím asi predpokladá, že by tak asi mohol získať časť konzervatívne zameraných voličov, ktorých oslovuje aj Babiš, ale nie sú to jeho presvedčení podporovatelia. Do istej miery sa dá povedať, že Pavlova kampaň už pred prvým kolom vyzerala ako kampaň pred druhým kolom.

V akom zmysle?

Pavel a jeho tím pravdepodobne očakávali, že sa dostanú do druhého kola a v ňom budú čeliť Babišovi.

Ale karty zamiešala Danuše Nerudová. Po ohlásení kandidatúry jej popularita postupne rástla až sa dostala medzi trojicu favoritov. Ako k tomu došlo? Sú Česi pripravení zvoliť si za prezidentku pomerne mladú, 44-ročnú, ženu?

Vyzerá to tak, že Nerudová a Pavel majú veľmi podobné názory, rozdeľuje ich len imidž. Čo sa týka voľby ženy, zdá sa, že Česi na to asi pripravení sú. Inak by Nerudová nebola populárna. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Nerudová viedla pomerne premyslenú kampaň. Samozrejme, na Slovensku rezonuje otázka, či je českou Zuzanou Čaputovou. Dajú sa nájsť dôvody, pre ktoré by sme mohli tvrdiť, že nie je. Ale v kampani Nerudová pracuje aj s tým, že je mladá žena a že predstavuje zmenu k niečomu modernejšiemu. Čo sa týka obsahu jej politiky, profesionálne sa zaoberala ekonomikou a fungovaním dôchodkového systému, ale je to viac o tom, čo symbolizuje. A to, ako som už povedal, je zmena. Nerudová sa usiluje vytvoriť moderný a pozitívny imidž založený aj na tom, že nemala nič spoločné s komunistickým režimom, keďže je mladá. Zaujímavé je, že časť Babišových voličov by jej dala hlas. A myslím si, že to zase vyplýva z toho, že je kandidátkou zmeny. V tomto je výraznejšia ako Pavel. Nerudová sa do istej miery môže stať kandidátkou antiestablišmentu.

Kto sa dostane do druhého kola?

Babiš. A či jeho súperom bude Pavel, alebo Nerudová, je 50 na 50. Naozaj neviem. Možno to predsa len bude Pavel, lebo dlhodobo mal vyššiu podporu. Nerudovej, zdá sa, trochu dochádza dych.

Prieskumy pomerne jasne ukazujú, že Babiš prehrá bez ohľadu na to, s kým bude v druhom kole. Oveľa tesnejšie by to však bolo v prípade, keby sa stretli Pavel a Nerudová. Čo si myslíte, ako by to dopadlo?

Keby som si mal staviť, povedal by som, že to bude Nerudová. Lebo v prípade, že by sa dostala do druhého kola, myslím si, že iniciatíva by bola na jej strane. Jej kampaň je efektívna, hoci momentálne čelí problémom, ktoré sa týkajú toho, ako manažovala univerzitu, a toho, že to nevysvetlila presvedčivo. Mám však pocit, že Pavel chce voľby vyhrať menej. Bol jediným kandidátom, ktorý povedal, že by z volieb mohol odstúpiť, keby sa našiel niekto silnejší. Je to pomerne nezvyčajné vyjadrenie, aké nemali ani oveľa menej populárni prezidentskí záujemcovia. V prospech Nerudovej by mohlo hovoriť aj to, že voliči v strednej a vo východnej Európe si radi vyberajú nových politikov.

Ak by sa Babiš nedostal do druhého kola, podporil by niekoho? Lebo keby sa postavil na stranu niektorého z kandidátov, ten by mal asi veľkú šancu na víťazstvo.

Očakával by som, že Babiš by v takom prípade nikoho nepodporil. Maximálne by možno vyslal takpovediac kódovaný nejasný signál. Asi by uvažoval nad tým, ktorý kandidát má vyššiu šancu vyhrať a kto by pre neho mohol by prijateľnejší na Pražskom hrade. Aj vzhľadom na to, že sa nedá vylúčiť, že Babiš sa o niekoľko rokov vráti do premiérskeho kresla. Lebo podľa mňa z českej politiky neodchádza, hoci by prezidentské voľby prehral. V tom by sa Babiš podobal na Roberta Fica. Ten je tiež stále politický činný, aj keď má za sebou neúspešný súboj o hlavu štátu, škandály a problémy so zákonom.