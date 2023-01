Vatikán otvoril hrobku emeritného pápeža Benedikta XVI. pre verejnosť

Zosnulého Benedikta XVI. uložili do podzemia do bývalej hrobky svätého pápeža Jána Pavla II.

Zosnulého Benedikta XVI. uložili do podzemia do bývalej hrobky svätého pápeža Jána Pavla II., ktorého pozostatky odtiaľ preniesli hore do baziliky v roku 2011, keď bol blahorečený (beatifikovaný).

Na náhrobnom kameni emeritného pápeža je vyryté jeho meno v latinskom jazyku: „Benedictus PP XVI“.

Agentúra ANSA uvádza, že v Bazilike sv. Petra čakalo na oficiálne otvorenie hrobky množstvo veriacich z celého sveta, aby sa pred hrobom Benedikta XVI. mohli pomodliť a vzdať mu úctu.

Benedikt XVI. zomrel 31. decembra vo veku 95 rokov. V roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie a stal sa emeritným pápežom. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom a vysvetlil, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.