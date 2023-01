Najnovší prieskum favorizuje Pavla pred Babišom, tretia je Nerudová

Tretia je ekonómka Danuše Nerudová s 21 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý sa uskutočnil od 5. do 9. januára, informuje TASR na základe správy spravodajského webu Novinky.cz.

Pavel aj Babiš majú rovnaké voličské jadro – obaja po 18,5 percenta, avšak Pavel má s 31 percentami vyšší potenciál, kým Babiš má 29 percent. Nerudovej volebné jadro je iba na úrovni 9,5 percenta a jej potenciál dosahuje 23 percent.

V druhom kole by podľa prieskumu Pavel porazil Babiša aj Nerudovú. Ak by do druhého kola postúpili Nerudová a Babiš, expremiér by aj tu prehral.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu, volebná účasť by mohla dosiahnuť 62 percent.

