Demonštranti v Brazílii sa organizovali na sociálnych sieťach, Meta sprísnila kontrolu

Demonštranti proti novému brazílskemu prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, ktorí v nedeľu vnikli do prezidentského paláca či sídla parlamentu v metropole Brasílii, sa organizovali na sociálnych sieťach. Informoval o tom v pondelok francúzsky denník Le Monde, podľa ktorého je to viditeľné z mnohých stôp, ktoré po sebe účastníci nepokojov zanechali v kyberpriestore. Niektoré sociálne siete po nedeľňajších demonštráciách oznámili, že zvýšia kontrolu nad zdieľanými obsahmi.

Na sociálnej sieti Twitter od piatka vyše 10 000 účtov zdieľalo slogan Festa da Selma, pomocou ktorého sa Lulovi odporcovia zvolávali na nedeľňajšej demonštrácii do hlavného mesta. Podľa brazílskych médií ďalšie účty označovali demonštrácie za „brazílsku jar“. Pomocou komunikačných sietí WhatsApp a Telegram potom skupiny priaznivcov bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý medzitým nedeľné udalosti nepriamo odsúdil, zdieľali informácie o doprave do hlavného mesta, ktoré leží mimo veľkej brazílskej aglomerácie, či pokyny pre účasť na protestoch.

WhatsApp a Telegram sú sociálne siete, na ktorých sú priaznivci bývalého prezidenta Bolsonara a krajnej pravice v posledných rokoch veľmi aktívni. Šíria tam svoje obsahy, ktoré podľa kritikov majú často dezinformačný charakter. To viedlo brazílske súdy v posledných rokoch k vnášaniu požiadaviek na väčšiu kontrolu sociálnych sietí zo strany ich prevádzkovateľov.

Slabá kontrola obsahu

Brazílsky najvyšší súd vlani zakázal prevádzku siete Telegram v krajine pre nedostatok takzvaného moderovania a svoje rozhodnutie odvolal až po tom, ako sa Telegram zaviazal k väčšej kontrole politického obsahu zverejňovaného na platforme. V prípade sociálnej siete Twitter však kontrola pravdepodobne poľavila. Ako informoval denník The Washington Post, počas nedávnych personálnych škrtov dostali výpoveď prakticky všetci zamestnanci brazílskej pobočky spoločnosti Twitter, a to vrátane tých, ktorí sa zaoberali moderovaním obsahu.

Demonštranti hojne zdieľali na sociálnych sieťach tiež zábery z protestov, vrátane snímok a krátkych nahrávok z palácov, ktoré dočasne obsadili. V reakcii na to Najvyšší súd, do ktorého sídla sa demonštranti tiež dostali, nariadil správcom sociálnych sietí, aby blokovali obsahy vyzývajúce na násilie. Sprísnenie kontroly oznámila spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje siete Facebook, WhatsApp či Instagram. Nedeľňajšiu demonštráciu označila Meta za násilnú udalosť a dodala, že bude preto zo svojich sietí mazať príspevky, ktoré ju schvaľujú, informovala agentúra DPA.

Vyšetrujú, kto protesty financoval

Po nedeľňajších výtržnostiach stúpencov brazílskeho exprezidenta Bolsonara vo vládnych budovách zadržali a vzali do sídla federálnej polície v hlavnom meste Brazília zhruba 1 200 ľudí. Väčšina zatknutí sa stala pred sídlom armády v meste, kde podporovatelia exprezidenta stanovali od decembra. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Podľa miestnej polície sa na operácii podieľali desiatky autobusov. Brazílsky minister spravodlivosti Flavio Dino v nedeľu večer povedal, že zhabali 40 autobusov, ktoré boli použité na prevoz demonštrantov z iných častí krajiny do Brazílie.

Foto: SITA/AP, Gustavo Moreno brazília vzbura Vojaci pomáhajú vypratať tábor, ktorý si pred sídlom armády v meste Brasília rozložili podporovatelia exprezidenta Bolsonara.

Vyšetrovanie sa teraz snaží určiť, kto protesty sprevádzané výtržnosťami financoval. V správach na platforme Telegram z uplynulého týždňa organizátori ponúkali voľné miesta v autobusoch zadarmo, kde mali zadarmo dostupnú vodu, kávu, obed i večeru. Vyšetrovatelia tiež venujú pozornosť zberu stôp DNA zanechaných na plochách vo vládnych budovách a zabudnutých osobných predmetoch. Pri identifikácii si polícia pomáha aj zábermi z dronov.

Tisícky podporovateľov Bolsonara vtrhli v nedeľu okrem iného do budovy Kongresu. Polícia na nich použila slzný plyn, no demonštrantov to neodradilo a niektorí rozbili okná. Niektorým demonštrantom sa podarilo dostať aj do sály senátu, kde skákali na sedačkách a lavice použili ako šmýkačky. Tieto scény pripomenuli udalosti zo 6. januára 2021 v Kapitole Spojených štátov, za ktoré boli vtedy zodpovední prívrženci amerického exprezidenta Donalda Trumpa.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Eraldo Peres Brazília Lula da Silva vzbura Brazílsky prezident Lula da Silva (uprostred) počas prehliadky prezidentského paláca po vrthnutí podporovateľov exprezidenta Jaira Bolsonara 8. januára 2023 v meste Brasília.

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa vrátil do sídla svojho úradu v pondelok. Rokoval s predsedami oboch komôr parlamentu a predsedníčkou federálneho najvyššieho súdu. Predstavitelia najvyšších brazílskych inštitúcií potom vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že „odmietajú teroristické, vandalské, kriminálne a pučistické činy, ktoré sa stali včera (v nedeľu) v Brasílii“.

Podľa agentúry EFE nebola prezidentská pracovňa demonštrantov poničená, pretože jej chráni špeciálne opancierované dvere. Nedeľňajší útok demonštrantov na budovy inštitúcií spôsobil značné škody na vybavení a umeleckých dielach, píše agentúra EFE s odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu.

Sudca najvyššieho súdu Alexandre de Moraes už v nedeľu pre nedostatočne zabezpečenú bezpečnosť štátnych inštitúcií na 90 dní odvolal guvernéra federálneho okrsku metropoly Ibaneisa Rochu.