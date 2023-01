Rusko začalo stíhať prominentných kritikov Kremľa

Ruské úrady v pondelok začali - súbežne a v neprítomnosti - trestne stíhať kritikov vojny proti Ukrajine, populárneho herca Artura Smoljaninova a podporovateľa ruskej opozície, filantropa Borisa Zimina. Ten v roku 2020 zaplatil prepravu opozičného vodcu Alexeja Navaľného zo Sibíri do Berlína, kde sa vyliečil z otravy bojovou látkou novičok.

Šéf federálnej kriminálnej ústredne Alexander Bastrykin nariadil začať trestne stíhať Smoljaninova za to, že sa v interview v jednom západnom médiu dopustil „rady výrokov proti Rusku“, uviedla agentúra Interfax a dodala, že komuniké vyšetrovateľov nespresnilo, na základe akého paragrafu Trestného zákona má byť herec stíhaný.

Herec kritizoval ruský vpád na Ukrajinu opakovane. Na jeseň odišiel z Ruska, kde mu hrozil postih za „diskreditáciu ruskej armády“. Denníku Novaja gazeta Jeurópa, ktorý je v Rusku zakázaný, minulý týždeň povedal, že keby sa musel vydať do vojny, tak by bojoval na strane Ukrajiny. „Pre mňa je to strana mojich bratov, ktorá bola napadnutá mojimi ďalšími bratmi,“ povedal. Rozhovor priaznivca Kremľa rozzúril, poznamenala agentúra AP. „Nič dobré si o týchto hercových slovách nemyslíme, ale v tomto prípade je dôležitejšie, čo si o tom myslia príslušné úrady,“ vyhlásil dnes hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Deväťdesiattriročný herec sa preslávil úlohami v druhom a treťom diele filmovej ságy Nikity Michalkovej Oslnení slnkom – Odpor a Citadela.

Postup úradov proti Smoljaninovovi prichádza uprostred čoraz drsnejších výpadov proti Rusom, ktorí opustili krajinu kvôli vojne. Zákonodarcovia navrhli zabaviť majetok emigrantov alebo zvýšiť dane tým z nich, ktorí naďalej pracujú na diaľku pre ruské spoločnosti. Iní ich jednoducho odsúdili ako „zradcu“, poznamenala AP.

Paralelne ministerstvo vnútra začalo stíhať podnikateľa a filantropa Borisa Zimina za podvod obzvlášť veľkého rozsahu a vyhlásilo po ňom pátranie. Zimin sa medzitým vyjadril, že je stíhaný z politických dôvodov. „Je to politika, nech by ministerstvo vnútra oficiálne tvrdilo čokoľvek iné. Môj prípad je ešte jedným smutným a strašným dôkazom premeny práva a celého právneho systému na nástroj a zbraň,“ povedal Zimin televízii RTVI.

Boris Zimin je synom vlani zosnulého Dmitrija Zimina, ktorý býval významným vedcom a vynálezcom, jedným z konštruktérov najväčšej pozemnej radarovej stanice v ruskom systéme protiraketovej obrany. Uspel aj v podnikaní. Ním riadený telekomunikačný gigant VimpelCom sa stal prvou ruskou spoločnosťou, ktorá uviedla svoje akcie na newyorskej burze.

Boris Zimin od roku 2004 nežije v Rusku, v roku 2020 sa usadil v Izraeli, pripomenul denník Kommersant a dodal, že Zimin od roku 2011 verejne podporoval projekty Alexeja Navaľného, pokladaného za najhlasnejšieho kritika Kremľa na ruskej scéne. Navaľnyj bol po návrate z liečenia v Nemecku do Ruska okamžite uväznený. Zimin podľa AP tiež financoval viacero nezávislých médií v Rusku.