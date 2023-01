Irán podľa USA má dodávkami dronov Rusku prispievať k vojnovým zločinom na Ukrajine

Irán sa dodávkami dronov Rusku možno podieľa na rozsiahlych vojnových zločinoch na Ukrajine. Dnes to uviedol bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan, ktorý sprevádza amerického prezidenta Joea Bidena na návšteve Mexika.

„Ich zbrane sú používané na zabíjanie civilistov na Ukrajine a na snahu uvrhnúť mestá do mrazu a temnoty, čo z nášho pohľadu stavia Irán do pozície, kedy by mohol potenciálne prispievať k rozsiahlym vojnovým zločinom,“ povedal Sullivan novinárom.

Sullivanov výrok nepredstavuje zmenu v americkom postoji, ale radí sa k najostrejšej kritike USA na adresu Iránu od chvíle, keď Teherán začal Rusku dodávať zbrane, ktoré Moskva využíva v takmer rok trvajúcej vojne proti Ukrajine.

Spojené štáty uvalili sankcie na spoločnosti a osoby, ktoré vinia z výroby alebo dodávok iránskych bezpilotných lietadiel, ktoré Rusko opakovane použilo na útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine.

Minulý týždeň Biely dom tiež uviedol, že zvažuje, ako sa prostredníctvom sankcií a kontroly exportu zamerať na samotnú výrobu iránskych ozbrojených bezpilotných strojov.

Sullivan dnes tiež potvrdil, že navštívi Izrael, kde sa stretne s novou vládou a bude rokovať o hrozbách, ktoré Irán predstavuje. Konkrétny dátum cesty nespresnil. Poznamenal však, že americká vláda dala jasne najavo, že jadrová dohoda s Iránom nie je v súčasnosti prioritou a že naďalej verí, že diplomacia je správnou cestou, ako zabezpečiť, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň.