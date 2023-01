WHO neočakáva, že zhoršenie pandemickej situácie v Číne zásadne ovplyvní Európu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neočakáva, že stúpajúci počet prípadov nákazy covidom v Číne zásadne ovplyvní situáciu v Európe. Vyplýva to z utorkového vyjadrenia regionálneho riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.