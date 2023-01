Prezidentský kandidát vybielil účet v banke, potom odstúpil z volebnej kampane

Středula, ktorý je od roku 2014 predseda Českomoravskej komory odborových zväzov, kandidoval ako nezávislý. V nedeľu 8. januára v predvolebnej debate v Českej televízii oznámil, že sa vzdáva svojej kandidatúry. Dôvod? Pred niekoľkými mesiacmi sa jeho popularita v prieskumoch verejnej mienky pohybovala na úrovni okolo 7 percent, ale v decembri by ho volili už len tri-štyri percentá opýtaných voličov. Svojim priaznivcom odporučil, aby dali hlas Danuši Nerudovej, ktorá má spolu s Andrejom Babišom a s Petrom Pavlom najväčšie šance postúpiť do druhého kola volieb.

V rovnaký deň, keď na Středulov transparentný účet prišlo od Benýška 5 miliónov Kč, takmer 2,2 milióna Kč odišlo z konta preč. Bezhotovostná platba obsahovala poznámku, že účelom bankového prevodu boli náklady na kontaktnú kampaň Středulu. Na prípad ako prvý upozornil server iDNES. Denník Pravda sa pozrel na pohyby na tomto transparentnom úč­te.

O dva dni, čiže 31. decembra, Středula uskutočnil tri platby s týmito poznámkami: 520-tisíc Kč (fotenie Josef Středula), 360-tisíc Kč (tlačoviny Josef Středula), 420-tisíc Kč (reklamné predmety Josef Středula).

Piateho januára zaplatil 1,2 milióna Kč za vedenie kampane. Neskôr (9. januára) ešte za ňu zaplatil 220-tisíc Kč. Šiesteho januára vykonal dve platby: 150-tisíc Kč za svoju webovú stránku a 170-tisíc Kč za kvantitatívny prieskum.

Okrem Benýška mal Středula už len jedného veľmi štedrého darcu: záujmové združenie Spoločne pre ľudí, ktoré vzniklo v roku 2021 aj s cieľom podporovať kandidátov do volených funkcií. Spolok mu poslal na transparentný účet dva milióny Kč.

Aktuálne sa na tomto konte nachádza presne už len 3626,39 Kč, čo je v prepočte 151 eur. Keby Středula nevykonal vysoké platby po veľkom dary od Benýška, po odstúpení z volieb by podľa zákona mal povinnosť všetky zostávajúce peniaze na účte venovať na dobročinné účely. Na charitu tak môže poslať ani nie 4-tisíc Kč.

Medzi tými, čo slovne (nie finančne) podporili prezidentskú kandidatúru Středulu, bol aj dosluhujúci prezident Miloš Zeman. V apríli minulého roku o ňom povedal, že by bol jedným z najsilnejších kandidátov. „Tá zbierka čudných existencií, ktorá sa teraz hlási, že chce byť prezident, pričom nemá silný životný príbeh, česť výnimkám, musí byť podľa môjho názoru kompenzovaná niekoľkými silnými osobnosťami, medzi ktorými si volič môže vybrať," vyhlásil Zeman na zjazde odborárov, keď vyzval Středulu, aby sa uchádzal o funkciu hlavy štátu.

Středula potom vyzbieral potrebný počet podpisov od občanov, aby sa mohol registrovať ako kandidát. Zdôrazňoval, že chce kandidovať ako nezávislý.

Skutočnosť, že ho finančne podporil Benýšek, vyznieva paradoxne: predáka odborárov totiž sponzoroval pravicový politik. Benýšek je totiž člen pravicovej Občianskej demokratickej strany. Prečo to urobil? „Bol jediným z prezidentských kandidátov, ktorý sa osobne, aktívne a poctivo zaujímal o problémy Olomouca a celého kraja," povedal Benýšek o Středulovi pre server Lidovky. Dokopy mu poslal na účet 5,2 milióna Kč (prvá platba so starším dátumom bola 200-tisíc Kč).

Benýšek chcel svojho času kandidovať na primátora Olomouca, ale napokon si to rozmyslel. Známy je ako olomoucký investor do poľnohospodárstva a v minulosti pôsobil ako krízový manažér u Petra Kellnera, najbohatšieho Čecha, ktorý tragicky zahynul v marci 2021 po páde helikoptéry, keď bol v USA na lyžovačke. Hospodářské noviny napísali, že Benýška živia aj investície do lesov na Slovensku.

Zatiaľ zostáva neznáme, či Benýšek v čase prevodu 5 miliónov Kč vedel, že Středula sa chystá odstúpiť z predvolebnej kampane. Alebo či ten mu to vopred povedal, čo by mohlo znamenať, že potreboval tieto peniaze na to, aby už len zaplatil všetky neuhradené faktúry.

Středula začal používať svoj transparentný účet od 1. júla 2022. Niekoľko dní pred oznámením, že odchádza zo zápasu o Pražský hrad, protikorupčná organizácia Transparency International (TI) zverejnila hodnotenie transparentnosti kampane deviatich porovnávaných prezidentských kandidátov. Středula sa umiestnil na druhom najhoršom mieste. TI posudzovala kandidátov ako učitelia žiakov: známkami od 1 do 5. Středula dostal známku 4,6. (Najlepšie hodnotená bola Nerudová: 2,1.)

Známka 4,6 vyšla Středulovi z priemeru hodnotenia. Všetky známky, ktoré mu TI dala, boli iba štvorky a päťky. „Nezverejnil žiadnu metódu označovania platieb na účte. Niektorí príjemcovia transakcií sú označovaní, ale nie všetci (prevažujú nepopísané platby), stručne sú uvedené účely platieb. Jeho transparentný účet je vedený nesystematicky," konštatovala TI pri jednej zo známok 4. Nie je tak napríklad vôbec jasné, komu Středula zaplatil až 520-tisíc Kč za fotografovanie (a o aké snímky išlo). „Kandidát neoznámil predbežne plánovanú výšku vlastných prostriedkov pre kampaň," upozornil TI pri hodnotení, ktoré obsahuje známku 5.