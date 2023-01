Boj o Soledar: Putinovi neprekáža ani Pyrrhovo víťazstvo

Rusi tu bojujú už od začiatku augusta. Do útoku vrhli najmä žoldnierov Jevgenija Prigožina. Vagnerovcom sa už podľa britského ministerstva obrany podarilo ovládnuť väčšiu časť mesta, ak sa Soledar ešte vôbec dá nazývať mestom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že tam už nezostal stáť ani jeden múr.

Krvavé boje

„Nepriateľ priam prekračuje telá vlastných vojakov a masívne využíva delostrelectvo, raketomety a mínomety,“ napísala na komunikačnom kanáli na platforme Telegram Hanna Maljarová, štátna tajomníčka ukrajinského ministerstva obrany.

Soledar bol pred vojnou mestom, v ktorom žilo viac ako 10-tisíc obyvateľov, väčšina už pred konfliktom ušla. Nachádza sa neďaleko Bachmutu, kde už tiež dlhé týždne zúria krvavé boje.

„Rusom sa možno v najbližších 48 hodinách podarí tento priestor ovládnuť. Ale keby aj dokázali dobyť Bachmut, nič to nemení na tom, ako sa vojna momentálne vyvíja. Toto mesto nebolo nikdy strategicky významné. Bachmut sa nedá porovnať s Chersonom, ktorý sa Ukrajincom podarilo oslobodiť. Napriek tomu je Rusko ochotné tam posielať ďalšie a ďalšie sily, hoci prišlo o tisíce vojakov,“ pripomenul pre Pravdu generál vo výslužbe Ben Hodges, ktorý v minulosti velil americkým pozemným silám v Európe.

Prečo sú teda mestá Bachmut a Soledar také dôležité pre Moskvu? Vyzerá to tak, že Putin túži po nejakej výhre, hoci by to bolo aj Pyrrhovo víťazstvo. A okrem toho je možné, že šéf vagnerovcov Prigožin má s Bachmutom a Soledarom postranné úmysly. V regióne sa totiž nachádzajú bane na sadrovec a soľ. O ekonomických dôvodoch bojov hovoril pred niekoľkými dňami aj predstaviteľ Bieleho domu.

„Ja by som povedal, že boj pri Bachmute odráža fakt, že Kremeľ nemá k vojne koherentný prístup,“ reagoval Hodges. „Týka sa to celej štruktúry ruského generálneho štábu a veliteľského rámca. Od koho vlastne Prigožin dostáva rozkazy? Pochybujem, že od veliteľa ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova či od veliteľa ukrajinskej operácie Sergeja Surovikina. Nedávno sa Prigožin sťažoval, že vagnerovci nedostali vojenskú podporu. Ale asi to nie je prekvapujúce, veď to vyzerá tak, že Prigožin má vlastné záujmy. Bachmut nezapadá do celkového operačného dizajnu Rusov, ale napriek Moskve viaže veľa zdrojov. Uvidíme, čo sa stane. Mám však pocit, že boje súvisia s Prigožinovou namyslenosťou a baňami na sadrovec a soľ. Otázne je, čo na to povedia rodiny zabitých vojakov,“ povedal Hodges.

Ruský tromf?

Vagnerovci mali byť akýmsi tromfom Ruska v konflikte, ale je otázne, či to tak naozaj je. Prigožin ich asi naozaj najmä využíva ako vlastnú armádu.

„Je aj ťažko povedať, nakoľko predstavujú vagnerovci efektívnejšiu silu v porovnaní s regulárnymi jednotkami. Už ani nevieme, kto k nim patrí. Do akej miery sú súčasťou vagnerovcov vojaci so skúsenosťami? Koľko je tam už bývalých väzňov a nedávno mobilizovaných ľudí? Vagnerovci určite majú isté schopnosti, ale je zložité vyhodnotiť, akí dobrí naozaj sú,“ dodal Hodges.