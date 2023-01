Irán protestuje, Charlie Hebdo provokuje ďalej. Časopis vydá ďalšie karikatúry iránskych duchovných

Nové číslo týždenníka pranierujúce islamský režim sa dostane na pulty novinových stánkov v stredu a na jeho titulnej strane sú vyobrazení duchovní v situáciách so sexuálnym podtextom. „Mullovia nie sú spokojní. Zdá sa, že karikatúry ich najvyššieho vodcu… ich nerozosmiali…Smiať sa na sebe nikdy nebolo silnou stránkou tyranov,“ konštatuje vo svojom článku redaktor časopisu známy ako Riss.

Charlie Hebdo už minulý týždeň v špeciálnom čísle, ktoré bolo vydané pri príležitosti výročia útoku na svoju parížsku redakciu, uverejnil karikatúry iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího. Autormi niektorých sú aj iránski výtvarníci žijúci v exile.

Foto: SITA/AP, Vahid Salemi Charlie Hebdo / Iránski duchovní / Ajatolláh Ali Chameneí / Iránski klerici pred budovou francúzskej ambasády v Teheráne protestujú proti satirickým kresbám francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo, 8. január 2023

Krátko na to bol redakčný web vystavený počítačovému útoku. Riss o ňom v najnovšom čísle napísal: „Pri digitálnom útoku nikto nezomrie, ale udáva tón. Režim mullov sa cíti byť v takom ohrození, že v záujme zachovania svojej existencie považuje za životne dôležité hacknúť webovú stránku francúzskych novín“. „Na jednej strane je to pocta, ale predovšetkým to dokazuje, že cítia, že ich moc je veľmi krehká,“ glosoval Riss.

Charlie Hebdo vo svojom špeciálnom čísle publikoval kresby vytvorené rôznymi autormi v rámci súťaže, ktorú časopis vyhlásil s cieľom podporiť súčasnú vlnu protivládnych protestov v Iráne. Tieto protesty, ktoré trvajú už niekoľko mesiacov, vyvolala smrť Kurdky Mahsy Amíníovej, mladej ženy zatknutej za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania.

Čítajte viac Dcéru iránskeho exprezidenta odsúdili na päť rokov väzenia

Teherán si minulú stredu predvolal francúzskeho veľvyslanca, ktorému tlmočil pobúrenie nad „urážlivými a nemravnými“ karikatúrami. O deň neskôr iránske úrady zatvorili Francúzsky inštitút medzinárodných vzťahov v Teheráne, ktorý je pridružený k francúzskemu ministerstvu zahraničných vecí.

Čítajte viac Satirický časopis poslal ajatolláhov do vagíny. Irán sa rýchlo revanšoval

Karikatúry v Charlie Hebdo v utorok odsúdilo aj proiránske hnutie Hizballáh v Libanone, ktoré vyzvalo Paríž, aby proti satirickým novinám zakročil. Hizballáh tiež pripomenul, že Chameneí nie je len vládcom, ale aj „náboženským symbolom pre desiatky miliónov veriacich“.

„Hizballáh dôrazne odsudzuje tento ohavný čin …Vyzývame slobodných a čestných ľudí na celom svete, aby ho odsúdili,“ uviedla šiitská strana vo vyhlásení, z ktorého citoval na svojom webe francúzsky denník Le Monde.

Hizballáh vo vyhlásení vyzýva francúzsku vládu, aby „prijala rázne opatrenia na potrestanie páchateľov tohto činu, ktorí zaútočili na to, čo je sväté, a zosmiešnili dôstojnosť celého národa“.