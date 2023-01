Stojí to za to? Zapochyboval Zelenskyj. Ukrajina s Ruskom bojuje o Bachmut bez zaváhania

V skorších fázach vojny zaujímalo ukrajinské vedenie menej jednoznačný postoj k bitkám s vysokými stratami, ako je terajší boj o Bachmut. Prezident Volodymyr Zelenskyj v jednej vzácnej chvíľke verejného sebaspytovania zapochyboval, či stojí za to, aby v Severodonecku a Lysyčansku denne prichádzala o život stovka ukrajinských vojakov v boji o dve zničené mestá, píše americký denník The New York Times (NYT) o pokračujúcej bitke o východoukrajinské mesto Bachmut medzi ukrajinskými a ruskými vojskami.