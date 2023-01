Ukrajina dostane viac zbraní. Je jej cieľom oslobodenie Krymu?

Možno už na budúci týždeň sa rozhodne o tom, že Ukrajina získa tanky západnej výroby. Mohli by to byť britské stroje Challenger 2 či nemecké Leopard 2. Amerika má k dispozícii tanky Abrams, ale zatiaľ nie je veľmi pravdepodobné, že by ich do boja proti ruskej agresii Ukrajincom dodala.

Ak však budú dodávky zbraní pokračovať, nie je vylúčené, že Ukrajina by sa pokúsila oslobodiť aj okupovaný Krym. Pre Pravdu to povedal generál vo výslužbe Ben Hodges, bývalý veliteľ amerických pozemných síl v Európe. "Krym je rozhodujúci. Bez neho nebude Ukrajina nikdy v bezpečí a nebude schopná ani obnoviť svoju ekonomiku. Preto sa musí usilovať o oslobodenie Krymu a vyhnanie ruských vojakov. Myslím, že v nasledujúcich mesiacoch sa ukrajinský generálny štáb zameria na izoláciu Krymu,“ uviedol Hodges.

VIDEO: Čo dokáže Abrams?: Americké supertanky idú do Poľska

Podľa odborníkov je to jeden z najlepších tankov, možno dokonca najlepší, na svete. Pozrite si tank Abrams na videu US Marines.

Viac obrnených vozidiel

Kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny sa 20. januára stretne na americkej leteckej základni Ramstein. Viac ako 40 krajín vrátane Slovenska bude diskutovať o ďalšej vojenskej podpore pre Kyjev. Minulý týždeň Nemecko a USA oznámili, že Ukrajina dostane bojové vozidlá Marder, respektíve Bradley. Berlín okrem toho pošle Kyjevu batériu protivzdušnej obrany Patriot. Francúzsko zase dodá obrnené vozidlá AMX-10 RC, ktoré sa označujú aj ako ľahké tanky.

Tie skutočné už Ukrajinci získali z Česka či zo Slovinska. Išlo však o staré sovietske stroje T-72. Keby sa na bojisku objavili challengery či leopardy, boli by to prvé tanky západnej výroby nasadené proti Rusom a sú aj oveľa modernejšie v porovnaní s T-72. Dodávky tankov by okrem toho boli ďalším výrazným symbolom politickej podpory pre Kyjev.

VIDEO: Francúzsko dodá Ukrajine stíhače (ruských) tankov

Paríž ohlásil, že dodá Kyjevu ľahké obrnené prieskumné kolesové vozidlá AMX-10 RC, ktoré slúžia aj ako stíhače tankov. Viac vo videu francúzskeho ministerstva obrany.

"Nepochybujem, že nemecká vojenská pomoc príde,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti Twitter ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. V pondelok s nemeckou rezortnou kolegyňou Annelenou Baerbockovou navštívil Charkov. Ešte žiadny západný politik sa od veľkej ruskej invázie, ktorá sa začala 24. februára 2022, neodvážil ísť tak blízko k frontovej línii.

"Pôsobivá návšteva ministerky Baerbockovej v Saltivke (najväčšie charkovské sídlisko, pozn. red.). Dlhé mesiace to bola prvá obranná línia. Zničili ju ruské jednotky, ktoré boli od nej vzdialené len päť kilometrov. Teraz je 20 kilometrov od hraníc s Ruskom. Bolo to veľmi odvážne,“ reagovala na Twitteri bezpečnostná expertka Maria Avdejevová z Charkova, ktorá dokumentuje vývoj vojny.

Diskusia o ďalších dodávkach zbraní pre Ukrajinu prichádza v čase krvavých bojov pri mestách Bachmut a Soledar v Donecku. Druhé menované sa vraj spoločne s miestnou soľnou baňou podarilo včera obsadiť Rusom, presnejšie povedané vagnerovským žoldnierom. Ukrajinská strana však tvrdí, že sa stále bojuje a aj Kremeľ uviedol, že nie je potrebné sa s vyhláseniami ponáhľať.

Bachmut a Soledar viažu veľké vojenské sily na oboch stranách. Rusko s vidinou taktického úspechu do boja poslalo na smrť tisíce vojakov. No veľké straty sú aj na strane Ukrajiny. Podľa denníka Wall Street Journal sa zvyšujú obavy, že ak sa Kyjev príliš zameria na Bachmut, vyčerpá tam sily, ktoré by sa dali účinnejšie využiť pri predpokladanej jarnej ukrajinskej ofenzíve.

VIDEO: Dostanú Ukrajinci zbraň, ktorá sa vyrovná ruským tankom?

USA dodajú Ukrajincom bojové vozidlá Bradley. Pozrite si na videu US Army, prečo by sa tieto zbrane Kyjevu v boji s ruskými okupantmi hodili.

Čo Ukrajina potrebuje?

S tým súvisia dodávky západných zbraní, ako sú obrnené vozidlá a možno aj tanky.

"V krátkodobom a strednodobom horizonte Ukrajinci najviac potrebujú dve veci. Protivzdušnú obranu s krátkym a dlhším dostrelom. A obrnené vozidlá na ochranu pechoty. Nie som si istý, či Ukrajincom naozaj chýbajú hlavné bojové tanky. Dôležitejšie je, aby mali dostatok munície a náhradných súčiastok,“ povedal pre Pravdu analytik Franz-Stefan Gady z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie.

Expert pripomína, že tanky by Ukrajincom mohli poslúžiť najmä pri ofenzíve. "Musíme však zaistiť všetky logistické veci. Napríklad je veľmi dôležité, aby sme mali pripravený dostatok náhradných hlavní do tankových kanónov, lebo tie sa v boji postupne opotrebujú,“ vysvetlil Gady.

VIDEO: Nemci pošlú (obrnenú) kunu do ruského kurína

Nemecko oznámilo, že Ukrajina dostane 40 bojových vozidiel pechoty Marder (Kuna). Pozrite si vo videu Bundeswehru, čo vo vojne proti Rusku táto zbraň dokáže.

"Neviem vám povedať, či Ukrajina naozaj onedlho dostane tanky zo Západu. Ale dúfam, že sa to stane,“ reagoval Hodges. "Dávalo by to zmysel. Ak sme sa rozhodli, že Ukrajine dodáme bojové vozidlá Bradley a Marder, prečo by sme im neposlali abramsy, challengery či leopardy,“ vyhlásil americký generál.

Podľa Hodgesa sa v súvislosti s Ukrajinou stále viac hovorí o kombinovaní jednotiek. "Teda pechoty, obrnených síl, logistiky a delostrelectva. Vozidlá Bradley a Marder sú nadizajnované tak, aby dopĺňali tanky. Preto si myslím, že sa blížime k rozhodnutiu, že tanky pošleme. Dôležité je, že západné vlády ukazujú podporu Ukrajine a že sú ochotné urobiť ďalšie kroky. Ide to pomalšie, ako by som si želal, ale deje sa to. A z praktického hľadiska, ak máte k dispozícii prápor obrnencov Bradley, prápor marderov, približne rotu vozidiel AMX-10 RC, delostrelecký prápor a tanky, tak to už vyzerá ako obrnená brigáda. V prípade, že Ukrajinci zvládnu tieto spôsobilosti, bude to základ pre ďalšiu fázu vojny. A ako som povedal, rozhodujúci bude Krym,“ zdôraznil Hodges.