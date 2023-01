Babiš ako prezident by bol zlou správou pre Ukrajinu, píše ukrajinský denník

Na riziká, ktoré by nadchádzajúce české prezidentské voľby mohli znamenať pre Ukrajinu, upozornil vo štvrtok na svojom webe v európskej prílohe denník Ukrajinská pravda. Podľa neho síce v Česku zakrátko odíde do politického dôchodku doterajšia hlava štátu, ktorá "mala sklon ku škandalóznym vyhláseniam a k podpore Ruska", ale zvolenie expremiéra Andreja Babiša nástupcom Miloša Zemana "by bolo pre Ukrajinu zlou správou".