Čo prezradili o českých prezidentských kandidátoch sociálne siete?

Ako termín prezidentských volieb ovplyvnil kampaň? Je zima, okrem toho boli vianočné sviatky.

Je pravdou, že kontaktná kampaň je počas vianočných sviatkov zložitejšia. Sociálne siete však ľudia používajú stále. Len sa na nich cez Vianoce zmenil tón kampane.

V akom zmysle?

Kampaň bola milšia. Objavovali sa v nej rodinné prvky, kandidáti sa často fotili so svojimi príbuznými pri vianočnom stromčeku, čo je asi pochopiteľné. Ale hneď po sviatočnom období sa už naplno začala ostrá kampaň.

Ako vyzerala?

Máme troch kandidátov, ktorí majú šancu získať prezidentský úrad. Andrej Babiš potrebuje mobilizovať nielen svojich voličov, ale aj prilákať k sebe ďalších. Napríklad takých, ktorí nechcú voliť. Ešte v decembri mal Babiš pomerne umiernenú kampaň, ktorá expremiéra predstavovala ako štátnika. Od začiatku januára sa však šéf ANO prezentuje ako odporca vlády a využíva tento mobilizačný aspekt.

Vyčleňovali sa aj Nerudová a Pavel voči niekomu?

Sú v inej pozícii ako Babiš. Danuše Nerudová aj Petr Pavel sú obaja Antibabiš. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ak sa dostanú do druhého kola s bývalým predsedom vlády, majú šancu ho poraziť. V kampani sa potrebovali jeden od druhého odlíšiť, ale zároveň proti sebe nemohli byť príliš agresívni, aby neodpudili voličov súpera, lebo tieto hlasy môžu potrebovať. Takže Nerudová a Pavel síce viedli konfrontačnú kampaň, ale v tom zmysle, že zdôrazňovali, v čom sú iní. Ale vyslovene na seba neútočili. Keď sa pozrieme na kampane Babiša, Nerudovej a Pavla, každá bola profesionálna a zvolila trochu iný prístup. Dnes už nie je možné oddeliť pôsobenie v on-line priestore od ostatných vecí. Kampaň je marketingovým mixom. No všetci kandidáti sa spoliehali na stretnutia s voličmi. Každý z nich to vnímal tak, že pre volebné víťazstvo je takpovediac potrebné prešliapať si topánky.

Čo by som sa však o troch hlavných kandidátoch dozvedel, keby som bol volič, ktorý nevie takmer nič o politike, a sledoval by som ich komunikáciu výlučne na internete?

Možno by ste nadobudli dojem, že všetci traja sú ľudovými kandidátmi, že sú v každodennom kontakte s obyvateľmi krajiny. Asi by ste si mohli tiež myslieť, že Česko má prezidentský, nie parlamentný systém. Pretože kandidáti často sľubovali veci, ktoré v rámci funkcie hlavy štátu nemôžu spraviť.

Dokonca kandidát krajne pravicových okamurovcov Jaroslav Bašta tvrdí, že odvolá vládu, čo je nereálne.

On vie, že jeho volebný zisk nebude vyšší ako popularita SPD, ktorá ho nominovala. Potrebuje k sebe prilákať najtvrdších odporcov vlády. Ale situácia v Česku je iná ako na Slovensku. Máme menšie tvrdé extrémistické jadro voličov. Bašta pravdepodobne získa do deväť percent hlasov, ale nie viac.

Nevieme, kto sa dostane do druhého kola, ale posledné zverejnené prieskumy naznačovali, že by to mali byť Babiš a Pavel. Keď sa to naozaj stane, ako bude vyzerať ich súboj v on-line priestore?

Je otázne, či Babiš naozaj kandiduje preto, aby voľby vyhral, alebo preto, aby zostal viditeľný, čo je už súčasťou budúcej parlamentnej kampane. Takmer to vyzerá tak, že v hlasovaní ani nechce zvíťaziť. V druhom kole by s Pavlom podľa prieskumov prehral o 18 percent. To už je veľmi veľa. Ak chce Babiš stále pomýšľať na víťazstvo, potreboval by, aby sa stali viaceré veci naraz. Jeho súper by musel čeliť zásadnej kauze a jeho kampaň by zároveň musela byť výrazne aktivizačná a veľmi agresívna. Nevieme, či sa takého niečoho dočkáme. Zatiaľ sme neboli svedkami ničoho, čo by naznačovalo, že by sa dynamika volieb mala nejako zmeniť. Vyzerá tak, že v druhom kole budeme svedkami duelu Pavel verzus Babiš.

Zaznamenali ste, že by sa kampaň snažili ovplyvniť nejakí zahraniční aktéri? Napríklad v súvislosti s postojmi jednotlivých kandidátov k ruskej vojne proti Ukrajine.

Nič také sme nezaznamenali. Čo sa týka Ukrajiny, dá sa povedať, že väčšina českej spoločnosti je na strane Kyjeva. Ak sa chcete u nás stať prezidentom, nemôžete byť rusofilom. V tomto sa Česko a Slovensko asi dosť líšia.