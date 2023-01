Minister obrany Reznikov: Ukrajina sa de facto stala členom NATO

„Ukrajina ako krajina a ukrajinské ozbrojené sily sa stali členom NATO. De facto, nie de jure. Pretože máme zbrane a tiež vedomosti, ako ich použiť,“ povedal Reznikov. Odmietol pritom, že jeho výrok by mohol byť vnímaný ako kontroverzný. „Prečo kontroverzné? Je to pravda, je to fakt. Som si istý, že v blízkej budúcnosti sa staneme členom NATO de jure,“ uviedol.

Podľa televízie Sky News Londýn zvažuje, že Kyjevu v boji proti ruskej invázii pošle hlavné bojové tanky Challenger 2. Viac o týchto strojoch sa dozviete vo videu spoločnosti Rheinmetall.

Obavy, že vojenská pomoc Západu Ukrajine by mohla Rusko vyprovokovať na zvýšenie útokov, sú podľa neho neopodstatnené. „V našej krajine je vojna. Zasahujú naše mestá, nemocnice, škôlky a školy. Zabili veľa civilistov, naozaj veľa. Je to armáda násilníkov, vrahov a plieniteľov. Ako by mal vyzerať ďalší stupeň eskalácie?“ Poznamenal.

Nemecko oznámilo, že Ukrajina dostane 40 bojových vozidiel pechoty Marder (Kuna). Pozrite si vo videu Bundeswehru, čo vo vojne proti Rusku táto zbraň dokáže.

Reznikov tiež oznámil, že denne v bojoch na Ukrajine zomiera približne 500 až 600 ruských vojakov, zatiaľ čo Ukrajina prichádza o desatinu z tohto počtu. Podobné tvrdenia nemožno nezávisle overiť, konštatovala BBC. Veľké straty sú podľa Reznikova v radoch ruských žoldnierov z Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti. Jej zakladateľ Jevgenij Prigožin podľa neho totiž bojovníkov skupiny posiela do útoku za útokom a má ekonomický záujem na ovládnutí východoukrajinského Soledaru, kde sa nachádzajú najväčšie soľné bane v Európe.

Hoci ukrajinské mesto Bachmut v Donecku nemá žiadny väčší strategický význam, ruskí okupanti sa ho po sérii porážok usilujú dobyť za každú cenu. A za sebou zanechávajú len hrôzu a smrť. Pozrite si, ako vyzerá Bachmut na videu ukrajinského ministerstva obrany a na zázname, ktorý na Twitteri zdieľala Maria Avdejevová, ktorá pre Pravdu poskytla viacero rozhovorov a dlhodobo dokumentuje ruskú inváziu.

Práve pre konflikt medzi Prigožinom a ruskými ozbrojenými silami Moskva nedávno vymenila náčelníka generálneho štábu Sergeja Surovikina a dosadila na jeho post Valerija Gerasimova, domnieva sa Reznikov. Surovikin, menovaný len v októbri, viedol vzdušné údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktoré podľa ukrajinského ministra obrany do veľkej miery vyčerpali ruské zásoby rakiet bez toho, aby viedli k Moskvou zamýšľaným výsledkom.