Muž v Budapešti pobodal troch policajtov, jeden z nich zomrel

Policajtov privolali do domu v 11. obvode na juhozápade maďarského hlavného mesta susedia, pretože agresívny muž vylomil dvere pri jednom byte a ohrozoval jeho obyvateľov. Keď ho traja strážcovia poriadku chceli zadržať, muž na nich zaútočil nožom a pokúsil sa z miesta utiecť na ulicu. Štvrtý policajt ho strelil do nohy a útočníka sa podarilo zadržať. Zranených policajti odviezli do nemocnice. Viac podrobností o incidente polícia nezverejnila.

„Nešlo o teroristický čin,“ povedal prokurátor Pál Fürcht. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu spáchanú na členovi poriadkových zložiek.

Na policajné budovy v Maďarsku vyvesili čierne vlajky a čierne stuhy sú aj na služobných vozidlách polície.

Maďarský premiér Viktor Orbán pre štátnu rozhlasovú stanicu v piatok uviedol, že maďarská vláda poskytne rodine zabitého policajta pomoc.