ONLINE: Boj o Soledar pokračuje, tvrdí Zelenskyj. Podľa Moskvy sa skončil, vagnerovci 'vyčistili' ulice

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 325. deň

7:49 Britský premiér Rishi Sunak súhlasil s dodaním tankov na Ukrajinu s cieľom pomôcť jej úsiliu o opätovné dobytie územia, ktoré okupuje Rusko, uviedla agentúra DPA. Podľa britského bulvárneho denníka The Sun zdroj z vládnych kruhov uviedol, že Sunak bude o tomto zámere v sobotu informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Štyri britské tanky Challenger 2 majú byť okamžite odoslané do východnej Európy a osem ďalších bude nasledovať krátko po tom. Vládny zdroj denníku povedal, že „premiér dal jasne najavo, že Spojené kráľovstvo musí dodržať svoj záväzok voči Ukrajine, čo znamená zabezpečenie toho, aby mala kritické vybavenie na svoju obranu a zmenu pomeru síl na bojisku“.

Ohlásený krok by urobil z Británie prvú západnú mocnosť, ktorá by Ukrajincom dodala bojové tanky. Kyjev bez zvýšenia bojovej sily, vrátane tankov a iných ťažkých zbraní, nebude schopný získať späť významné územie od Ruska, varovali začiatkom tohto týždňa predstavitelia Západu. V rámci NATO sa tiež objavili obavy, že dodávky tankov by Rusi mohli považovať za eskaláciu konfliktu.

USA už prisľúbili Kyjevu 50 bojových vozidiel pechoty (BVP) Bradley v rámci svojho doteraz najväčšieho balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Nemecko chce dodať zhruba 40 BVP Marder a Francúzsko prisľúbilo Ukrajine obrnené transportéry AMX-10 RC.

7:00 Časť ukrajinských vojakov ustupuje zo Soledaru, uviedol v piatok reportér stanice CNN, ktorý sa spolu so svojím štábom nachádza len pár kilometrov od východoukrajinského mesta. Moskva v piatok uviedla, že sa jej vojská Soledaru vo štvrtok večer po dlhých a tvrdých bojoch zmocnili. Kyjev to vzápätí odmietol. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom prejave uviedol, že ukrajinskí vojaci pokračujú v boji o Soledar.

„Zdá sa, že ide o vcelku organizované sťahovanie,“ uviedol reportér Ben Wedeman, ktorý sa situáciu na bojisku snaží pozorovať zo zákopov zhruba štyri kilometre od Soledaru. V piatok popoludní sa od mesta podľa neho stále ozývala mínometná a raketová paľba. Situácia je ale aj v blízkosti mesta neprehľadná, pretože od ukrajinských vojakov má jeho tím často protichodné informácie.

„Niektorí nám hovoria, že mesto je blízko pádu, ďalší nám hovoria, že aspoň časti mesta majú ešte v držbe Ukrajinci,“ uviedol Wedeman. Ukrajinci podľa neho z jeho pozície pália v smere na mesto, nepozoruje medzi nimi ale náznaky paniky.

Napriek viacerým ruským správam o dobytí malého mesta Soledar na východe Ukrajiny, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že bitka o mesto stále pokračuje, informovala agentúra DPA.

„Tvrdý boj o Doneckú oblasť pokračuje,“ uviedol ukrajinský prezident v piatok vo svojom tradičnom večernom prejave. „Boje o Bachmut a Soledar, o Kreminnu, o ďalšie mestá a obce na východe nášho štátu stále pokračujú,“ vyhlásil.

Osobné poďakovanie adresoval prezident ukrajinským jednotkám, ktoré bránili Soledar a Bachmut pred ruskými útokmi.„Veľká vďaka patrí bojovníkom z jednotky ‚Kraken‘ za rozhodné akcie na zničenie nepriateľa na území Soledaru,“ povedal Zelenskyj. V Bachmute zasa vzdal hold okrem iného Medzinárodnej légii, jednotke zloženej zo zahraničných bojovníkov.

Ruské vojenské velenie, ako aj neslávne známa ruská súkromná armáda Vagnerova skupina, nasadená v Soledare, vyhlásili, že obsadili mesto ešte vo štvrtok večer. Keďže pri postupe boli úspešní najmä vagnerovci, ministerstvo obrany v Moskve napokon ustúpilo a prisúdilo zásluhy o dobytie mesta tejto žoldnierskej skupine.

Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry TASS viedlo, že boj o mesto, ktorý sa podľa nich skončil, viedli rôznorodé skupiny ruských vojsk. Ich bojové úlohy podľa ministerstva zahŕňali zablokovanie mesta zo severu a juhu, izoláciu bojového priestoru a zabránenie nepriateľovi v presune záloh zo susedných regiónov do mesta a zabránenie odchodu Ozbrojených síl Ukrajiny zo Soledaru, ako aj palebnú podporu pri útoku pozemných útočných lietadiel a delostrelectva.

„Pokiaľ ide o priamy útok na mestské bloky Soledar okupované ozbrojenými silami Ukrajiny, táto bojová misia bola úspešne zavŕšená odvážnymi a nezištnými akciami dobrovoľníkov útočných jednotiek Wagner,“ skonštatoval rezort.

„Ide o prvé priznanie, že súkromná Vagnerova skupina pôsobí na Ukrajine, na oficiálnej úrovni. V Rusku podľa zákona neexistujú žiadne súkromné vojenské spoločnosti,“ podotkla ruská redakcia BBC.

„Už po sebe štekajú kvôli tomu, komu treba pripísať zásluhy o taktický postup,“ okomentoval Zelenskyj ich spor, dodajúc, že to je „jasný signál zlyhania“.

Soledar sa nachádza desať kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobytie zrejme zostáva hlavnou operačnou úlohou ruskej armády. Útok ruských jednotiek na Soledar je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde.

Ak sa potvrdí ruské víťazstvo v Soledare, bude sa podľa CNN rokovať skôr o symbolické ako o strategické víťazstvo. Malé mesto leží uprostred Donbasu, na severe Doneckej oblasti. Len niekoľko kilometrov juhozápadne sa nachádza väčší Bachmut, ktorý je v posledných mesiacoch miestom najzúrivejších bojov z celého frontu.

Soledar je podľa ruského ministerstva obrany dôležitý pre pokračovanie útočných operácií a špekuluje sa aj možnom získaní tamojších soľných baní. Pre ruské ozbrojené sily by ale jeho dobytie znamenalo predovšetkým víťazstvo po rade neúspechov, ktoré ich na fronte sprevádzajú už od začiatku leta, píše CNN.