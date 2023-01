V USA bude rusko-ukrajinská vojna krásy

Keby jedna z dvoch krások vyhrala, z Moskvy alebo z Kyjeva by nepochybne zaznelo, že je to symbolické víťazstvo na medzinárodnej scéne. Počas vojny sú totiž dôležité nielen úspechy na fronte, ale psychologický význam majú aj iné výhry. V tomto prípade ide o súboj najkrajšej Rusky a najkrajšej Ukrajinky.

Kde môžu Rusko a Ukrajina zápasiť proti sebe okrem použitia smrtiacich zbraní? V športe málokde, lebo po invázii na Ukrajinu veľa medzinárodných organizácií pozastavilo ruským športovcom účasť na svojich podujatiach. Už túto sobotu však budú súťažiť proti sebe dve ženy s dokonalou športovou postavou. Nie však profesionálne športovkyne, ale slečny, ktoré zbierajú body svojím pôvabom.

Dejiskom tohtoročnej súťaže krásy Miss Universe bude už túto nedeľu americké mesto New Orleans. Na pódiu sa predstavia aj Anna Linnikovová z Ruska a Viktoria Apanasenková z Ukrajiny.

Ukrajinská misska dôrazne odmietla Rusku

Kyjev si nevedel predstaviť, že by Moskva mohla mať možnosť vyslať do USA svoju missku. Anna Nepljachová, víťazka ukrajinskej súťaže Miss Universe 2021, razantne odmietla účasť Rusky v New Orleanse. „Domnievam sa, že Rusku treba zakázať vstup do celého civilizovaného sveta, aby sa poučilo," napísala v lete 2022 na Instagrame. Pokračovala, že nesúhlasí s názorom v debatách na internete, že treba hovoriť o tom, že invázia nie je vina Apanasenkovej, ale konflikt medzi dvomi štátmi. „Čo, dopekla? Konflikt medzi dvomi štátmi? Je to vojna, genocída, Rusi to začali."

Ukrajina však so snahou zabrániť Linnikovovej súťažiť v USA nepochodila. Ani u usporiadateľa, ani na americkom veľvyslanectve v Moskve. Organizátor dal Ruske zelenú a na ambasáde získala víza, takže do New Orleansu priletela. Proti Linnikovovej nezavážil na veľvyslanectve ani fakt, že ruskú národnú súťaž Miss Universe sponzoruje ruské ministerstvo kultúry.

V poradí už 71. ročník Miss Universe prvý raz usporiada nadnárodný konglomerát JKN Global Group, ktorý dosahuje ročný príjem okolo 1,8 miliardy amerických dolárov (USD), čo je zhruba rovnako v prepočte na eurá. Väčšinu akcií firmy vlastní thajská boháčka Jakapong Jakrajutatipová. „Chcela by som, aby sa súťaž krásy konala každé tri-štyri roky v Thajsku, čo by posilnilo turistický ruch. Určite si ju pozrie v priamom prenose miliarda televíznych divákov na svete," povedala pre agentúru Reuters transrodová Jakrajutatipová, ktorá chce do Miss Universe prilákať aj neheterosxuálne ženy. JKN Global Group kúpila práva na organizovanie celosvetovej súťaže krásy za 20 miliónov USD.

Ruska sa živí modelingom, Ukrajinka teraz pomáha

Po Novom roku pricestovala do USA aj Linnikovová. Porota bude hľadať víťazku medzi 86 kráskami, čiže medzi pôvabnými ženami približne z polovice krajín celého sveta. Zastúpené je tiež Slovensko: Karolínou Michalčíkovou, 23-ročnou rodáčkou z Trenčína.

Linnikovová je profesionálna modelka, modelingom sa živí od svojich 16 rokov. „Hovorí plynule anglicky a momentálne študuje francúzštinu. Veľmi rada športuje a pravidelne cvičí jogu a strečing. Angažuje sa v charitatívnych projektoch týkajúcich sa zlepšovania a udržiavania životného prostredia v Rusku a pomáha aj útulkom pre opustené zvieratá," napísala o nej webová stránka Miss Universe.

Apanasenková získala magisterský titul v sociálnej práci na univerzite v Kyjeve. „Téme domáceho násilia sa venuje už šesť rokov. Na škole zažila šikanovanie, čo ju podnietilo, aby zaoberala problémami duševného zdravia. Podporuje projekt, ktorý poskytuje bezplatnú profesionálnu psychologickú pomoc obetiam vojny na Ukrajine. Od začiatku totálnej vojny na Ukrajine Apanasenková pracuje ako dobrovoľníčka, ktorá pomáha pripravovať jedlo pre prápory ukrajinských ozbrojených síl a zraneným. Spolu so svojím priateľom poskytla jedlo, lieky a hygienické potreby viac ako 300 ukrajinským rodinám," informuje o nej Miss Universe. Na Facebooku má aj fotografie, ako rozdáva pečivo ukrajinským penzistom čakajúcim v dlhom rade.

Do Varšavy cestovala vlakom. Dvadsať hodín

Na Ukrajine vlani nemohli vyberať svoju miss, lebo 24. februára sa začala ruská invázia. V Kyjeve sa preto rozhodli do celosvetovej súťaže Miss Universe prihlásia prvú vicemiss z roku 2021, ktorou sa stala Apanasenková. Veľký význam, že ju vybrali, mala skutočnosť, že sa výrazne zapojila do zmienenej dobrovoľníckej činnosti.

Ukrajinský vzdušný priestor je uzatvorený pre civilné lietadlá, do New Orleansu preto cestovala dlhý čas. „Do USA sa vybrala sama so šiestimi kuframi cez Poľsko. Do Varšavy sa viezla vo vlaku dvadsať hodín. Potom ju čakal let do New Yorku," napísal server Showbiz. Odtiaľ do New Orleansu je vzdušnou čiarou ešte takmer 1 900 kilometrov, čo vychádza na 3,5 hodiny cesty lietadlom.

Apanasenková, 28-ročná rodáčka z Černigova, zdôrazňuje, že v čase vojny si zvlášť uvedomuje význam svojej účasti na Miss Universe v USA. „Uvedomujem si, že v takom ťažkom a hroznom období môžem byť jednou z veľvyslankýň Ukrajiny na medzinárodnej scéne, aby som hovorila hlasom všetkých žien našej vlasti. Budem bojovať nie za svoje víťazstvo, ale za víťazstvo svojej krajiny," citoval ju server RBK-Ukrajina.

Na pódiu sa predstaví v zaujímavej róbe, ktorú módni tvorcovia nazvali Bojovníčka svetla. Zdobia ju prvky, ktoré zvýrazňujú ukrajinskú štátnosť.

Koruna ruského impéria

Cesta do USA sa určite predĺžila aj Linnikovovej, lebo Západ potrestal Rusko za inváziu aj prerušením priamych leteckých spojov. Musela preto letieť okľukou (Rusi často využívajú lety s medzipristátím v Istanbule).

Linnikovová je 22-rodáčka z Orenburgu. Jej šaty, v ktorých sa objaví na pódiu, tiež zaujmú. „Outfit je vyrobený z 50-tisíc polodrahokamov a sladkovodných perál. Minišaty dopĺňa zamatová pelerína s dlhou vlečkou," napísal server Orenday. Róba má názov Koruna ruského impéria. Módny návrhár si dal veľmi záležať: spolupracoval s odborníkmi z petrohradského múzea Ermitáž.