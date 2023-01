VIDEO: Čo dokážu tanky, ktoré Briti pošlú proti Rusom

Britský premiér Rishi Sunak potvrdil, že Londýn pošle Kyjevu do boja s Rusmi tanky Challenger 2. Podľa televízie BBC by malo ísť asi o 12 strojov.

VIDEO: Britské tanky Challenger 2 v akcii

Video spoločnosti Rheinmetall.

Viaceré krajiny uviedli, že by Ukrajine mohli poslať nemecké tanky Leopard 2, čaká sa však na to, čo na to povie Berlín.

VIDEO: Pozrite si v nasadení nemecké tanky Leopard 2

Video rakúskej armády.

Rozhodne sa o tom pravdepodobne za pár dní. Kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny sa 20. januára stretne na americkej leteckej základni Ramstein. Viac ako 40 krajín vrátane Slovenska bude diskutovať o ďalšej vojenskej podpore pre Kyjev.

Minulý týždeň Nemecko a USA oznámili, že Ukrajina dostane bojové vozidlá Marder, respektíve Bradley. Berlín okrem toho pošle Kyjevu batériu protivzdušnej obrany Patriot. Francúzsko zase dodá obrnené vozidlá AMX-10 RC, ktoré sa označujú aj ako ľahké tanky.