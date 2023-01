Česko bude mať prezidenta miliardára alebo generála. Ženu na Hrad zrejme nepustili

Finalistami prezidentských volieb v Českej republike sa stanú Andrej Babiš a Petr Pavel. Danuše Nerudová, ktorá mala podľa prieskum šancu dostať sa do druhého volebného kola, sa pravdepodobne umiestni na nepostupovom treťom mieste. Vyplýva to z priebežného sčítania hlasov v prvom kole volieb.

Po sčítaní 70 percent volebných okrskov Babiš, bývalý premiér a líder opozičného hnutia ANO, získal 37,22 % hlasov, Pavel, generál vo výslužbe, ktorý bol šéfom Vojenského výboru NATO, 33,25 %. Na treťom mieste je zatiaľ Nerudová, bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne, (13,76 % hlasov). Volebná účasť zatiaľ dosahuje 67,44 percenta, čo je najviac v doterajších prvých kolách priamych volieb prezidenta ČR.

Rok Volebná účasť v prvom kole volieb 2013 61,31 % 2018 61,92 % 2023 67,44 %*

Štvrtý Pevel Fischer dosiahol volebný zisk 6,55 %, Jaroslav Bašta 4,67 % a Marek Hilšer 2,61 %. Zvyšní kandidáti získali menej ako dve percentá. Napriek tomu, že mestá ešte nemajú zrátané hlasy, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa mená postupujúcich nezmenia.

Pavel: Druhý polčas bude náročnejší

Zatiaľ nie je dôvod oslavovať, druhý polčas bude náročnejší. Na tlačovej konferencii to povedal Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Veľmi si vážim záujmu, chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prišli k voľbám,“ povedal Pavel s tým, že o výsledkoch bude hovoriť až potom, keď budú známe.

„Blížime sa k záveru prvého polčasu a rozhodne nie je dôvod oslavovať, skôr je dôvod začať druhý polčas, ktorý bude náročnejší než ten prvý,“ povedal Pavel. Ak postúpi, tak sa na druhé kolo teší.

Pavel sa tiež poďakoval svojim protikandidátom za férovú kampaň. „Aj keď to občas zaiskrilo, tak bola vedená väčšinou korektne,“ dodal Pavel.

Kandidát na prezidenta pripustil, že v kampani urobil chyby, napríklad, že nebol výrazný v debatách. „Všetci robíme chyby, aj ja som ich urobil. Mám sa čo učiť,“ dodal.

Do druhého kola volieb postúpia dvaja kandidáti s najväčšou voličskou podporou. Uskutoční sa o dva týždne 27. a 28. januára (v Českej republike sa hlasuje dva dni: v piatok od 14. hodiny do neskorého večera a v sobotu od rána do 14. hodiny).

O funkciu hlavy štátu sa uchádzalo osem kandidátov. Pôvodne ich bolo deväť, ale predák Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula, ktorý kandidoval ako nezávislý, pred týždňom odstúpil z predvolebnej kampane. Rozhodol sa to urobiť pre jeho nízke volebné preferencie a svojim priaznivcom poradil, aby dali hlas Nerudovej, ktorá tiež kandidovala ako nezávislá. Středula poznamenal, že nechce, aby bol prezident bývalý komunista (Babiš aj Pavel boli pred novembrom členmi KSČ, Nerudová nemala červenú stranícku knižku).

Expremiér Babiš, ktorý je zakladateľ koncernu Agrofert, to bude mať v druhom kole veľmi ťažké. Všetky doterajšie prieskumy verejnej mienky totiž výrazne favorizovali generála vo výslužbe. Podľa týchto prognóz by mal Pavel získať 57 – 59 % hlasov, Babiša by malo podporiť 41 – 43 % voličov.

Bývalá rektorka Mendelovej univerzity bola jediná žena medzi prezidentskými kandidátmi. Pred piatimi rokmi sa na zozname deviatich uchádzačov o funkciu hlavy štátu nenachádzala ani jedna žena. V roku 2013, keď prvýkrát o prezidentovi rozhodovali priamo voliči a už nie ich volení zástupcovia v parlamente, kandidovali tri ženy. Všetky však získali veľmi malý počet hlasov: Zuzana Roithová 4,95 %, Táňa Fischerová 3,23 % a Jana Bobošíková 2,39 %.

O post prezidenta Českej republiky sa uchádza osem kandidátov. Karel Diviš, Danuše Nerudová a Petr Pavel sú trojicou občianskych kandidátov, ktorým sa podarilo vyzbierať viac než 50 000 podpisov občanov. Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Tomáš Zima sú politickými kandidátmi, ktorých podporili poslanci či senátori.