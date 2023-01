Politológ: Pavel musí aj útočiť, veď Babiš pôjde za mocou ako buldozér

Volebný výsledok Danuši Nerudovej bol nakoniec výrazne nižší, ako jej pripisovali posledné prieskumy. Prečo jej popularita klesla?

Nerudová stratila pre niektoré neobratné útoky na Petra Pavla. Odradila od seba časť voličov, ktorí nechcú vidieť na Pražskom hrade Andreja Babiša. Tento tábor sa delil najmä na prívržencov Nerudovej a Pavla. Neprospela hlavne jej reakcia na ponuku či skôr len vyjadrenie súpera, že keby sa stal prezidentom, tak by sa s ňou radil. Nerudová to nezmyselne otočila do pozície, že Pavel z nej chce urobiť účtovníčku a ponižuje ju ako ženu. Reagovala prehnane. Okrem toho, a dá sa povedať, že bohužiaľ, snaha bojovať za ženské práva nemá v českej spoločnosti silnú odozvu. Nerudová nebola ani príliš výrazná v televíznych diskusiách, najmä v superdebate v Českej televízii, v ktorej pôsobila kŕčovito a nervózne. Podľa mňa sa voliči, ktorí odmietajú Babiša, obávali, že Nerudová by nezvládla súboj s expremiérom. Preto sa radšej priklonili k Pavlovi.

VIDEO: Pavel: Pred druhým kolom sa nebudem meniť, budem sám sebou

Babiš získal 35 percent hlasov, Pavel ho len tesne predbehol. Expremiéra volilo viac ľudí v porovnaní so súčasnou popularitou jeho hnutia ANO. Môže byť Babiš spokojný?

Áno, môže. Ale myslím si, že dúfal, že prvé kolo vyhrá. Rozdiel je malý. Ale do druhého kola sa lepšie ide z prvého miesta v tom zmysle, že to posilňuje sebavedomie kandidáta a môže zapôsobiť efekt nabaľujúcej sa gule. Voliči majú tendenciu pridať sa k víťazovi. V tomto je to pre Babiša len čiastočný úspech. No je pre neho určite dobré, že získal viac hlasov v porovnaní s tým, aká je momentálne podpora ANO. Bolo to však dané aj kampaňou.

V akom zmysle?

K Babišovi sa priklonila časť voličov, ktorí plánovali dať hlas Josefovi Středulovi. Ten ešte pred prvým kolom odstúpil a podporil Nerudovú. Ale Středula bol kandidátom ľudí, ktorí v minulosti volili ČSSD či KSČM. Títo hlasujúci sa skôr priklonili k Babišovi. Expremiérovi pomohol aj výsledok, ktorý dosiahol Jaroslav Bašta. Kandidát okamurovcov nedostal ani polovicu hlasov, ktoré prieskumy pripisujú hnutiu SPD. Je možné, že časť jeho podporovateľov volila Babiša, aby za každú cenu zabránili scenáru, že v druhom kole by boli Nerudová a Pavel.

Koho by ste volili v druhom kole českých prezidentských volieb? Druhé kolo českých prezidentských volieb sa bude konať 27. a 28. januára Andrej Babiš Petr Pavel Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Andrej Babiš 62,9% Petr Pavel 37,1%

Kde by mohol Babiš ešte pred druhým kolom získať ďalších voličov? Dokáže osloviť aj ľudí, ktorí neprišli hlasovať, hoci účasť bola rekordná cez 68 percent?

Môže získať Baštových voličov, hoci ten sa vyjadruje tak, že nechce na Hrade žiadneho komunistu, a hrá sa na disidenta, ktorým bol pred rokom 1989. SPD zase Babiša označuje za skorumpovaného politika. Uvidíme, ako sa nakoniec rozhodne Tomio Okamura. Ak sa však chce niekedy v budúcnosti dostať do vlády, jediným partnerom je pre neho ANO. Okamurovi teda asi nezostane nič iného, iba Babiša podporiť. A voliči Baštu mu asi hlas dajú. Pavel je pre nich prozápadný, proamerický, pro-EÚ a podporuje Ukrajinu. To stúpenci SPD odmietajú. Babiš by ich teda mal získať. Okrem toho sa expremiér bude usilovať odradiť voličov Nerudovej a ďalších menej úspešných kandidátov od toho, aby dali hlas Pavlovi. Babiš bol evidovaným agentom ŠtB, ale pokojne zaútočil na komunistickú minulosť svojho súpera.

Bývalý český predseda vlády o Pavlovi na tlačovej konferencii po voľbách povedal, že bol rozviedčikom ako Vladimir Putin.

A nielen to. Čakal som, že po voľbách bude Babiš aspoň na chvíľu zmierlivý. Ale jeho tlačovka bola brutálnym útokom na Pavla. Otázkou je, čo nás ešte zo strany Babiša čaká. Ako som vravel, bude sa usilovať odradiť voličov kandidátov, ktorí vyjadrujú podporu Pavlovi. Expremiér sa ešte môže pokúsiť získať ľudí, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Asi sa bude snažiť osloviť slabšie sociálne skupiny na severe Čiech a na severe Moravy. V týchto regiónoch býva zvyčajne volebná účasť nízka.

Čítajte viac Veľký obrat a mohutný finiš generála Pavla: V prvom kole porazil Babiša o 22-tisíc hlasov

Pavel je teda víťazom prvého kola. Získal v ňom viac hlasov ako Babiš a prieskumy zároveň hovoria, že by ho mal poraziť aj v kole druhom a že sa stane novým českým prezidentom. Podarí sa mu to?

V podstate by to malo byť jednoduché. Pavel sa stane víťazom, keď ho podporia všetci voliči z prvého kola, samozrejme, okrem tých, čo dali hlas Babišovi a Baštovi. V prípade, že nechcú, aby sa dostal na Pražský hrad expremiér, ich rozhodovanie je prosté. Musia prehltnúť všetky výhrady, ktoré by proti Pavlovi mohli mať, a musia ho voliť. Keby to neurobili, museli by sa zmieriť s tým, že hlavou štátu bude Babiš. Ak sa teda budú voliči správať racionálne, výsledok by mal byť jasný a za 14 dní pošlú na Hrad Pavla.

Budú teda voliči racionálni?

Asi celkom nie. Pred piatimi rokmi dokázal Miloš Zeman v druhom kole otočiť voľby vo svoj prospech, hoci lepšie šance mal spočiatku Jiří Drahoš. Je však pravdou, že to bolo tesné a Drahoš mal menej skúseností s politikou ako Pavel. Ten je v lepšej situácii. Ale zásadný rozdiel v porovnaní s Drahošom to nie je. Okrem toho si myslím, že Babiš je prijateľnejší pre väčšiu časť českej spoločnosti, ako bol v roku 2018 Zeman. Pavel preto bude musieť v kampani ešte pridať.

Môže ešte osloviť nejakých nových voličov?

V tomto má Pavel asi menšiu šancu ako Babiš. Jeho voličská základňa je vo veľkých mestách medzi ľuďmi, ktorí aspoň do istej miery podporujú existujúcu vládnu koalíciu. Pavel sa môže pokúsiť pozrieť na tých, ktorí neprišli hlasovať. Asi nemá veľkú šancu ich osloviť, keď platí, že sú to najmä Česi s nižším vzdelaním z chudobnejších regiónov. Ale kampaň by na nich ešte Pavel mohol a asi aj mal nasmerovať. No Babiš týmto ľuďom bude opakovať, že jeho súper je kandidátom koalície a že majú voliť jeho, pokiaľ sa im táto vláda nepáči.

Už ste naznačili, že od Babiša sa dá očakávať veľmi agresívna kampaň. Čo bude robiť Pavel? Bude sa usilovať zostať pokojný a v podstate len opakovať, že ľudia musia voliť jeho, keď nechcú Babiša?

Ja zložité predpovedať, ako sa kandidáti budú správať, lebo do hlavy a do ich stratégií im nevidíme. Ale môžeme skúsiť definovať, čoho by sa mali vyvarovať a čo by mali robiť. Pavel by nemal na Babiša iba neustále poukazovať ako na agenta ŠtB a porovnávať ho s Putinom. Je to nepodstatné a ľudia sa na základe toho nerozhodujú. Pavel potrebuje podporu protikandidátov a asi by bolo dobré, keby sa s ním aj ukázali. Mal by zdôrazňovať svoje kvality a hovoriť o tom, čo urobil Babiš v politike zle. Na jeho prepojenie s biznisom, na jeho škandály, či na to, ako riadil vládu. Pavel by mal ľuďom vysvetliť, že expremiér bol neschopným politikom. Voličom musí ukázať, že problémom je súčasný Babiš, nie Babiš z komunistickej éry. Pavel by tiež mal pridať, čo sa týka ekonomických otázok. Zdalo sa mi, že debaty ukázali, že v tejto oblasti je pomerne slabý. Na to sa bude musieť lepšie pripraviť. Pavel by mal byť ofenzívnejší. V diskusiách zaujal pokojom, ale teraz by mal pôsobiť výraznejšie. Aj preto, že voliči to očakávajú. Pavel je bývalým vojakom, nemal by sa hrať na obrancu. Musí zaujať útokom, ktorý však bude postavený na férových argumentoch. A môže sa pokúsiť prebrať nejakých voličov Babišovi.

Čítajte viac Akého bude mať Česko prezidenta? Experti hodnotia Babiša a Pavla

Ako by sa mu to mohlo podariť?

Pavel by mal akcentovať ekonomické problémy ľudí a možno by sa mal trochu vyhraniť voči niektorým problematickým krokom vlády. Napríklad prečo kabinet nezvládol rýchlejšie riešiť energetickú krízu. Pavel by sa k tomu mal postaviť trochu populistickejšie, aby prebral nejakých voličov Babišovi.

Čo sa týka ekonomiky, Pavel v jednej z debát v podstate priznal, že je v tejto oblasti slabší. Ale sú to veci, ktoré ľudí zaujímajú, hoci ich prezident reálne nemôže zmeniť, však? Babišovi by asi mohlo fungovať, keď v diskusiách zasype Pavla číslami.

Presne tak. Babiš bude hovoriť o tom, koľko pridal dôchodcom, učiteľom, každému. Hoci ťažko môžeme mať vysoké dôchodky a nízke dane, expremiér bude všetko sľubovať všetkým. Babiš za mocou pôjde ako buldozér. A Pavel, hoci sa mu to možno nepáči, musí byť v takejto situácii ofenzívnejší.