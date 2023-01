ONLINE: Soledar je krvavý mlynček. Britský premiér: Dlhá vojna prospeje len Rusku

Pri Soledare a Bachmute v súčasnosti prebiehajú najkrvavejšie boje vojny, stal sa z nich "mlynček na mäso", to znamená miesto, kde umiera množstvo vojakov. Ak je to ukrajinská taktika, aby oslabili protivníka a vytvorili priestor na protiofenzívu, museli by byť ruské straty podstatne vyššie ako ukrajinské, podotýka Financial Times.