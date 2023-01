The Guardian: Ako sa zo Zelenského stal hrdina svetových celebrít

Keď americký herec Ben Stiller vlani vošiel do kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, objal ho a povedal mu, že je pre neho hrdina. Stiller je jednou z množstva celebrít, ktoré podnikli dlhú cestu do Kyjeva, aby sa s týmto bývalým hercom a komikom osobne stretli.

Museli absolvovať nočnú jazdu vlakom z Poľska, pretože komerčné lety, o letoch súkromných lietadiel nehovoriac, sú nad Ukrajinou z bezpečnostných dôvodov zakázané, píše britský denník The Guardian.

VIDEO: Zelenskyj dostal Oscara, Pennovi dal vyznamenanie.

Pred Stillerom prišiel Sean Penn, ktorý Ukrajinu od začiatku ruskej invázie vlani vo februári navštívil už trikrát. Pracuje na dokumentárnom filme o vojne, v ktorom sa Zelenskyj bezpochyby objaví. Pri poslednej návšteve dal Penn Zelenskému jedného zo svojich Oscarov a povedal mu, nech si ho nechá do ukrajinského víťazstva. Herec tak dal prezidentovi najavo, ako veľmi verí tomu, že vojnu prežije.

Medzi ďalšími hviezdami, ktoré Zelenskyj prijal, bol britský dobrodruh Bear Grylls, britský podnikateľ a miliardár Richard Branson, herečka Jessica Chastainová, frontman kapely U2 Bono Vox, americký komik a moderátor David Letterman alebo historik Timothy Snyder. S utečencami a vojakmi sa na Ukrajine stretli Angelina Jolieová a hviezda akčných filmov Jean-Claude Van Damme, ktorý v Kyjeve nakrúcal. Van Damme v decembri pózoval s vojakmi a nevynechal ani tradičné vojnové zvolanie „Sláva Ukrajine, sláva hrdinom“.

VIDEO: Neuveriteľné ovácie. Takto vstúpil Zelenskyj na pôdu Kongresu Spojených štátov.

Mnoho celebrít síce Ukrajinu ešte nenavštívilo, zato využívajú svoju slávu na organizovanie zbierok. Herečka Mila Kunisová, narodená na Ukrajine, spoločne s manželom Ashtonom Kutcherom, boli so Zelenskými priateľmi ešte pred začiatkom vojny a na jej začiatku vybrali viac ako 30 miliónov dolárov. Herec Mark Hamill známy z Star Wars je jednou z tvárí globálnej iniciatívy na podporu Ukrajiny United24. A nedávno sa stal anglickojazyčným hlasom v ukrajinskej aplikácii oznamujúcej letecké poplachy.

Podľa ľudí, ktorí sa podieľajú na Zelenského komunikačnej stratégii, to bol on, kto sa postaral o to, aby Hollywood sledoval dianie v jeho krajine aj po tom, ako pôvodný záujem médií oň trochu opadol. „Vzhľadom na jeho minulosť sú pre neho pôsobivé prejavy niečím prirodzeným,“ hovorí Nikki Fowlerová, šéfka Asociácie hollywoodskych kritikov. „Myslím, že to pôsobí na mnoho celebrít,“ dodáva. Hollywood podľa nej chová rešpekt voči Zelenskému aj preto, že je pre neho „skutočným hrdinom“. Novinár Etan Vlessing, ktorý píše pre magazín Hollywood Reporter, hovorí, že „schopnosť Zelenského mať pod kontrolou 24-hodinový spravodajský cyklus za využitia sociálnych sietí a prejavov prenášaných cez videá mu zabezpečila náležitý rešpekt“.

Za svoj prejav na festivale v Cannes Zelenskyj zožal potlesk v stoji. Magazín Time, web Politico a list Financial Times ho označili za osobnosť roka.

„Ako bývalý herec si je Zelenskyj vedomý, akú silu herci majú, najmä tí hollywoodski,“ hovorí jeho bývalá hovorkyňa Julija Mendelová. „Vďaka tomu je Ukrajina na celom svete obľúbenejšia,“ vysvetľuje. Mendelová pomohla zriadiť komunikačné kanály so známymi osobnosťami, napríklad s Elonom Muskom, ktorý bol spočiatku zapáleným stúpencom Ukrajiny, neskôr ale zaujal postoje, ktoré niektorí považujú za viac proruské.

Profesor z americkej Cornellovej univerzity Grant Farred, ktorý je autorom eseje Metóda Zelenského, v ktorom sa zamýšľa nad prelínaním politiky a popkultúry, o ukrajinskom prezidentovi hovorí, že „je stelesnením európskeho lídra z krajiny, od ktorej sa neočakáva, že sa postaví do čela Európy“.

Kým v Hollywoode sa zo Zelenského stala hviezda medzinárodného rozmeru, doma na Ukrajine sa teší väčšej popularite náčelník generálneho štábu Valerij Zalužnyj, hoci od začiatku vojny dal len niekoľko rozhovorov. Ukrajinci vojnové úspechy pripisujú armáde, a teda Zalužnému. Zelenského postaveniu doma uškodilo, keď tento rok v lete v jednom z interview povedal, že sa pre obavy o ekonomiku rozhodol nepriznať, že krajine bezprostredne hrozí ruská invázia. To je niečo, čo mu Ukrajinci len ťažko odpúšťajú. Podľa magazínu The Economist obľuba Zalužného tím prezidenta Zelenského zneistila. Zatiaľ čo prezidentovým cestám na front médiá venujú veľkú pozornosť, prezidentov tím zabránil tomu, aby sa tam vypravil aj Zalužnyj a rýchlo novinárov upozornil na to, že náčelník generálneho štábu nikam nešiel.

Aj tak Ukrajinci Zelenského naďalej podporujú. Jeho obľuba vo svete znamená, že sa na vojnu nezabúda, a návštevy známych osobností u prezidenta v kancelárii sú pre obyvateľov napadnutej krajiny podľa Mendelovej „niečo extra“.