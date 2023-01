V Nepále havarovalo lietadlo so 72 ľuďmi, na mieste je množstvo obetí

Najmenej 16 obetí si v nedeľu ráno vyžiadala havária lietadla v Nepále. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu armády. Miestne médiá hovoria žo viac než tridsiatke obetí.

Miestni obyvatelia pri troskách lietadla v Nepále v nedeľu 15. januára 2023. Lietadlo so 72 ľuďmi na palube sa zrútilo neďaleko medzinárodného letiska Pokhara v Nepále, informuje denník Kathmandu Post. V lietadle bolo 68 pasažierov a štyria členovia posádky.

Miestni obyvatelia pri troskách lietadla v Nepále v nedeľu 15. januára 2023. Lietadlo so 72 ľuďmi na palube sa zrútilo neďaleko medzinárodného letiska Pokhara v Nepále, informuje denník Kathmandu Post. V lietadle bolo 68 pasažierov a štyria členovia posádky.

Stroj spoločnosti Yeti Airlines so 72 ľuďmi na palube, medzi ktorými bolo desať cudzincov, smeroval podľa serveru The Kathmandu Post z metropoly Káthmandú do mesta Pokhara, kde sa zrútil. Na záberoch z miesta nešťastia, kde záchranárom pomáhajú civilisti, sú vidieť plamene stúpajúce z trosiek. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.

Denník The Kathmandu Post napísal, že lietadlo havarovalo medzi medzinárodným letiskom v Pokhare a starým letiskom v tomto meste. Jedno z videí zverejnených na twitteri naznačuje, že sa tak stalo pri pristávacom manévri. Pokhara je vyhľadávanou turistickou destináciou a nachádza sa asi 200 kilometrov severozápadne od Káthmandú.

Na území Nepálu leží osem zo 14 svetových osemtisícoviek vrátane najvyššej hory sveta Mount Everest. V krajine s veľmi hornatým terénom a rýchlymi zmenami počasia sú letecké havárie relatívne časté. Mnoho letísk leží v miestach, kam sa dá len ťažko dostať iným dopravným prostriedkom.