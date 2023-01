Zeman drukuje Babišovi: Vojak nemôže byť prezidentom

Českého prezidenta Miloša Zemana výsledky prvého kola prezidentských volieb neprekvapili. Uviedol, že expremiér Andrej Babiš má jasnú výhodu v podobe politickej skúsenosti a armádny generál vo výslužbe Petr Pavel nevýhodu, pretože vojak podľa neho nemá byť prezidentom. Povedal to v rozhovore pre reláciu S prezidentom v Lánoch zverejnenom v nedeľu na portáli Blesk.cz.

Petr Pavel prichádza do volebnej centrály v Prahe po uzatvorení volebných miestností v 1. kole prezidentských volieb v Českej republike v sobotu 14. januára 2023.

„Povedal som niekoľkokrát, že Andrej Babiš má väčšiu politickú skúsenosť než Petr Pavel. Čo je nesporne jeho výhoda,“ okomentoval Zeman výsledky prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa v ČR uskutočnilo 13. a 14. januára.

Vládny kandidát Pavel

Zeman ďalej podotkol, že v drvivej väčšine civilizovaných krajín nie je hlavou štátu vojak. „Ja som kedysi hovoril, že nie sme v Latinskej Amerike, aby hlavou nášho štátu bol vojak, ale to už neplatí, pretože ani v Latinskej Amerike už nie sú generáli prezidenti a boli nahradení civilnými osobami,“ povedal.

Zeman v rozhovore označil Pavla za vládneho kandidáta. „Ak vás navrhne vládna koalícia, tak ste, samozrejme, vládny kandidát,“ povedal. Zároveň si o ňom myslí, že „celkom určite rozumie armáde“.

Čítajte viac Politológ: Pavel musí aj útočiť, veď Babiš pôjde za mocou ako buldozér

„Pôsobil na mňa ako vojak sympatickým dojmom, je pokojný, má pekné fúzy, čo nie je ironická poznámka… ale znovu opakujem – je odborník na armádu a podľa môjho názoru prezident potrebuje byť odborníkom na témy, ktoré, tak povediac, pália verejnosť a to sú v podstate socioekonomické témy,“ myslí si Zeman.

Nerudová chybovala v odpovediach

Končiaca hlava štátu sa vyjadrila aj k prehre ekonómky Danuši Nerudovej, ktorá skončila vo voľbách tretia. Podľa Zemana si pohoršila u voličov pred voľbami, a to aj pre chyby v odpovediach.

Na otázku, či hovoril s Babišom po tom, čo sa dostal do druhého kola volieb, Zeman odpovedal: „Hovoril som s ním, keď ho oslobodili, a to som mu gratuloval. Spadlo z neho ťažké bremeno, viem si predstaviť, aký to malo dôsledok na jeho psychiku. Negratuloval som mu k remíze“.

Pavel: Pred druhým kolom sa nebudem meniť, budem sám sebou

Výsledok prvého kola volieb bol veľmi tesný, pričom Pavel predbehol Babiša až tesne pred koncom prezidentského súboja po sčítaní hlasov z veľkých miest. Pavel napokon vyhral prvé kolo so ziskom 35,4 percenta hlasov a získal iba o 22.843 hlasov viac ako Babiš, ktorému odovzdalo hlas 34,99 percenta voličov. Danuše Nerudová sa umiestnila na treťom mieste so ziskom 13,92 percenta hlasov.

Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Pavel a Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára.