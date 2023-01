Prigožinovi dezertoval z bojiska veliteľ. V Nórsku požiadal o azyl

Bývalý veliteľ jednej jednotky ruských žoldnierov z Vagnerovej skupiny Andrej Medvedev dezertoval z bojiska a utiekol do Nórska, kde požiadal o politický azyl, uviedla ruská redakcia BBC s odkazom na mimovládnu organizáciu pre ochranu ľudských práv Gulagu.net.

Tá tiež zverejnila zvukovú nahrávku, v ktorej Medvedev poznamenal, že sa musel dostať cez pohraničné zátarasy a ostnatý drôt a že po ňom ruskí pohraničníci strieľali. Bojí sa o život, pretože po ňom pátrajú ako ruské úrady, tak bývalí spolubojovníci z Wagnerovej skupiny.

O zadržaní muža, ktorý nelegálne prekročil nórsku hranicu, informoval s odvolaním sa na políciu nórsku tlač.

Medvedev predtým tvrdil, že bol svedkom, ako žoldnieri bez súdu zabíjajú svojich kolegov, ktorí počas boja odmietli splniť rozkazy. Vyhlásil tiež, že je pripravený svedčiť pred medzinárodným sú­dom.

BBC upozornila, že nemá možnosť Medvedevove tvrdenia overiť.

Čibrin je ochotný vypovedať

Gulagu.net vlani pomohol dostať sa z Ruska inému dezertérovi z ruskej armády, vtedy 27-ročnému Nikitovi Čibrinovi z 64. motostre­leckej brigády, ktorá sa zúčastnila ruskej okupácie ukrajinského mesta Buča pri Kyjeve. V novembri o Čibrinovi napísal britský denník The Guardian, že požiadal o azyl v Španielsku a že je ochotný vypovedať na medzinárodnom súde o tom, čo na Ukrajine zažil.

Ruské jednotky sa na jar stiahli od Kyjeva, ktorý sa im nepodarilo dobyť. Keď sa svet dozvedel o vojnových zverstvách, ktoré Moskva popiera, Putin vyznamenal 64. brigádu tým, že jej udelil čestný titul „gardová“.

Išlo vtedy o druhý známy prípad ruského vojaka, ktorý po zapojení do vojny proti Ukrajine utiekol z Ruska. Vlani v auguste Pavol Filaťjev, ktorý slúžil u výsadkárov, požiadal o politický azyl vo Francúzsku. Obáva sa, že vo vlasti by ho prísne potrestali za to, že na sociálnej sieti zverejnil 140 strán textu, v ktorom rekapituloval svoje vojnové zážitky a popísal problémy ohrozujúce fungovanie ruskej armády.