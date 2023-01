Sú pokryteckí? Mocní prišli do Davosu bojovať proti otepľovaniu v súkromných lietadlách

Informáciu o letoch v máji 2022 zverejnila medzinárodná organizácia Greenpeace pri príležitosti tohto ročníka Svetového ekonomického fóra, ktoré sa v Davose začalo v utorok.

„Nával týchto prúdových lietadiel do horského strediska a nazad vytvoril štvornásobok emisií oxidu uhličitého, ktoré by takéto lietadlá vytvorili priemerne za týždeň," upozorňuje Greenpeace v tlačovej správe. V jednom prípade dokonca let súkromným prúdovým strojom mal dĺžku iba 21 kilometrov, čiže auto by prešlo takú vzdialenosť za asi desať minút.

Klara Maria Schenková, ktorá sa v Greenpeace venuje téme dopravy, poukázala na to, že situácia sa teraz zjavne zopakuje. A to napriek tomu, že Európa zažíva najteplejšie januárové dni, aké boli kedy zaznamenané, a ľudia na celom svete zápasia s extrémnymi poveternostnými udalosťami, ktoré spôsobila klimatická kríza.

„Medzitým sa bohatí a mocní hrnú do Davosu v ultraznečis­ťujúcich, sociálne nespravodlivých súkromných lietadlách, aby diskutovali o klíme a nerovnosti za zatvorenými dverami,“ zdôraznila Schenková v správe pre médiá.

Pozrite si graf, ako to vyzeralo vlani so súkromnými lietadlami využitými na prepravu do Davosu a späť. Podujatie sa nekonalo začiatkom roku ako tradične, ale pre pandémiu posunuli termín fóra na mesiac máj.