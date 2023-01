Zomrel československý hrdina, ktorý pomohol poraziť Hitlera

Roden, pôvodným menom Rosenstein, sa narodil 18. júna 1923 v Moravskej Ostrave. V tom čase bola samostatným mestom, v roku 1990 ho zlúčili so Sliezskou Ostravou (s mestským obvodom Ostravy). Židovské múzeum v Prahe na svojej webovej stránke uvádza, že Rodenov otec Rudolf pracoval na magistráte ako finančník. Prarodičia z matkinej strany vlastnili reštauráciu a malú likérku.

Vypuknutie druhej svetovej vojny znamenalo pre Rosensteinovcov katastrofu: „Z celej rodiny prežil holokaust len Jiří. Podarilo sa mu odcestovať posledným detským transportom vypraveným z Prahy do Británie v auguste 1939," informuje Židovské múzeum v Prahe.

Správu o smrti Rodena zverejnilo české veľvyslanectvo v Londýne. „Zomrel v máji 2022, o jeho úmrtí sme sa dozvedeli až teraz," uviedla ambasáda na Facebooku. Dodala, že Roden bol takmer určite posledný žijúci československý príslušník RAF.

O Rodenovi je na internete minimum dostupných informácií. Keďže sa narodil v roku 1923, do RAF zrejme vstúpil okolo roku 1941, keď mal 18 rokov. Slúžil u 312. stíhacej peruti ako montér-zbrojár. Čo sa týka zmieneného vlakového transportu z Prahy do Británie, bol to spôsob, ako britský maklér Nicolas Winton zachraňoval židovské deti pred chmárami druhej svetovej vojny, v ktorej sa nacistické Nemecko zameralo na likvidáciu Židov.

Po skončení najstrašnejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva sa Roden vrátil do Československa, ale po krátkom čase sa vrátil do Británie, kde zostal žiť až do konca svojho života. Po dlhých desaťročiach sa prišiel pozrieť do rodnej krajiny v júni 2010. Moravskos­lezký deník vtedy priniesol reportáž o jeho pobyte. Plynulou češtinou smutne spomínal na to, že ako židovský chlapec musel nosiť na oblečení žltú hviezdu a podobne ako ostatným členom rodiny mu hrozila deportácia do koncentračného tábora.

Hovoril, že po skončení druhej svetovej vojny prišiel do Československa v roku 1946, čiže niekedy po roku od porážke Hitlerovej ríše zla. „Bol to však smutný návrat. Dom, v ktorom som vyrastal, bol dosť zničený." Po príchode do Británie sa rozhodol odísť z RAF a zvolil si novú profesiu. „Uniformu vymenil za nožnice, pretože sa stal krajčírom na britskom kráľovskom dvore. V tej dobe sa dal premenovať z Rosensteina na Rodena," napísal Moravskoslezký de­ník.