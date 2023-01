Vojna by sa mohla rozšíriť, varuje prvá dáma Ukrajiny

Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, zdôraznila, že najviac si želá, aby sa vojna čo najskôr skončila. „Keď hovoríme o energetickej bezpečnosti, nechceme vidieť deti robiť domáce úlohy pri sviečkach, ako je to na Ukrajine. Nechceme vidieť situáciu, keď lekár vykoná operáciu pri svetle baterky, ako to bolo nedávno v Kyjeve," povedala v prejave vysielanom naživo prostredníctvom webovej stránky Svetového ekonomického fóra.

Otázka bezpečnosti na celej zemeguli

Prvá dáma Ukrajiny vyslovila obavu, že vojna by sa mohla rozšíriť. Poukázala na to, že v takom prípade by vzniklo veľa ďalších vážnych kríz. V tejto súvislosti použila niekoľko rečníckych otázok: „Ohrozený je život, na ktorý sú ľudia vo svete zvyknutí alebo po ktorom túžia. Aký môže byť život na svete, ak je dovolené zasiahnuť jadrové elektrárne z tankov? Čo sa stane s infláciou, ak bude dovolené narúšať štátne hranice a ničiť integritu krajín? Ako chce svet dosiahnuť klimatickú neutralitu, ak nezastavil vypaľovanie celých miest na Ukrajine?"

Zelenská označila celé ukrajinské územie v súčasnosti za nebezpečné a povzdychla si nad tým, že v spojitosti s rizikom vojenského zásahu niektorej z atómových elektrární žiakom pribudla výuka ochrany pred rádioaktívnym žiarením. „Každý, kto sa nachádza na Ukrajine, riskuje vlastný život," upozornila. V ďalšej časti prejavu apelovala na lídrov z celého sveta, aby podporili desaťbodový mierový plán jej manžela.

V Davose nielen verejne rečnila, ale mala v programe aj stretnutia za zatvorenými dverami. „Je to súčasť úsilia prezidenta Zelenského a jeho vlády získať viac zbraní zo zahraničia," poznamenala agentúra AP.

Chýba mi môj manžel

Pred cestou do Davosu Zelenská poskytla rozhovor americkej televíznej stanici CNN. Ako matka dvoch detí sa zmienila aj o utrpení ukrajinských rodín. Upozornila na nepríjemné odlúčenie: „Dúfame, že väčšina rodín sa bude môcť znovu spojiť. Nemýlila by som sa, keby som povedala, že viac ako polovica našich rodín je rozdelených.“

Pokračovala, že Zelenského nemôže kvôli okolnostiam vojny vídať každý deň: „Niekedy si hovoríte, že je to skvelé, keď je váš manžel prezidentom. Môžete ho vidieť na televíznej obrazovke a môžete sa uistiť, že je s ním všetko v poriadku. Ale jeden druhému si v rodine chýbame, chýba mi môj manžel." Zelenská aj s ich dvomi deťmi žije od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 na neznámom mieste. Nevie sa, či sa nachádzajú na Ukrajine, alebo pre ich maximálnu bezpečnosť odcestovali niekam do blízkeho zahraničia.

Foto: SITA/AP, Markus Schreiber APTOPIX Switzerland Davos Forum Olena Zelenská (vľavo), manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na Svetovom ekonomickom fóre v Davose po boku predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.

Zelenskí po napadnutí Ukrajiny dostali ponuku od Británie, aby žili v exile na jej území. Prezident to však dôrazne odmietol, pretože sa rozhodol zostať stáť na čele štátu doma, aby mal priamo pod palcom vojenský odpor proti invázii.

Prvá dáma Ukrajiny má 44 rokov (45. narodeniny bude mať 6. februára). So Zelenským sa zoznámila už v mladosti, keď obaja navštevovali rovnakú strednú školu. Zosobášili sa v roku 2003. Rok po svadbe porodila ich prvé dieťa – dcéru Oleksandru. Rodina sa stala štvorlístkom v roku 2018, keď Zelenská priviedla na svet syna Kyryla. Mimochodom, počet ich zvieracích miláčikov je väčší ako počet Zelenských: pred vypuknutím vojny bolo známe, že majú dvoch psov, mačku, morča a papagája.