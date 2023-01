ONLINE: EÚ: Kyjev musí dostať všetky zbrane, ktoré potrebuje. Moskva sa pýta, či aj jadrové

Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská (vľavo) a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose v utorok 17. januára 2023. Výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra sa koná v Davose od 16. januára do 20. januára 2023

6:10 „Ukrajinci by mali dostať všetko nutné vojenské vybavenie, ktoré potrebujú a s ktorým môžu brániť svoju krajinu,“ vyhlásila šéfka únijnej exekutívy Ursula von der Leyenová pri podpise spoločného vyhlásenia medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou. Na jej slová reagovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.

„Šéfka Európskej komisie von der Leyenová vyzvala dať Ukrajine akúkoľvek zbraň, ktorú môže použiť. Jadrovú, či?“ napísala Zacharovová podľa agentúry TASS v utorok vo svojom kanáli Telegram.

Šéfka Európskej komisie už v utorok vyjadrila nádej, že stretnutie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na leteckej základni Ramstein v Nemecku 20. januára urobí dôležitý krok vpred na podporu Ukrajiny, uviedla tiež ruská agentúra TASS.

Severoatlantická aliancia a Európska únia musia s ohľadom na ohrozenie predstavované Ruskom ďalej posilniť svoju spoluprácu. Spojenci tiež musia ešte silnejšie podporovať Ukrajinu. Po utorkovom podpise spoločného vyhlásenia oboch organizácií to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ bude vyvíjať na Rusko tlak prostredníctvom sankcií tak dlho, ako to bude potrebné.

Lídri oboch blokov v utorok podpísali historicky tretiu spoločnú deklaráciu, v ktorej potvrdili podporu Ukrajiny a vyzvali Rusko na ukončenie vojny a stiahnutie vojsk z napadnutej krajiny. Konštatovali, že euroatlantická bezpečnosť čelí najväčšiemu ohrozeniu za niekoľko desaťročí. Zároveň sa prihlásili k posilňovaniu spolupráce aliancie a únie.

„Sme pripravení posunúť spoluprácu NATO a EÚ na ďalšiu úroveň,“ vyhlásil Stoltenberg po podpise dokumentu, ktorého prijatie sa proti pôvodnému plánu zdržalo o niekoľko mesiacov. Obe organizácie by podľa vyhlásenia chceli spoločne lepšie čeliť napríklad kybernetickým a hybridným hrozbám či dezinformáciám, chrániť kritickú infraštruktúru alebo posilňovať obranný výskum a vývoj.

Šéf NATO i von der Leyenová zdôraznili, že kľúčovým prvkom pre bezpečnosť západných krajín naďalej bude podpora Ukrajiny, ktorá nebráni len svoje územie, ale aj demokraciu a hodnoty zdieľané s alianciou a úniou. „Ukrajinci by mali dostať všetko nutné vojenské vybavenie, ktoré potrebujú a s ktorým môžu brániť svoju krajinu,“ vyhlásila šéfka únijnej exekutívy. Medzi dodávkami by podľa nej mali byť vyspelé systémy protivzdušnej obrany a ďalšie pokročilé zbrane. Von der Leyenová dodala, že popri ďalších sankciách proti Rusku únia chystá aj nové postihy pre krajiny podporujúce Moskvu, ako sú Bielorusko či Irán.

Doteraz poslednú deklaráciu oba bloky podpísali v roku 2018 a dnešný štrnásťbodový text je najmä reakciou na ruskú rozpínavosť. Konštatuje tiež, že by sa spojenci mali zaoberať výzvami, ktoré predstavuje „rastúca čínska asertivita“.

Schváleniu dokumentu predchádzali spory o to, či má únia viac sadiť na kooperáciu s alianciou, čo presadzovala rad krajín strednej a východnej Európy vrátane Česka, alebo na vlastnú obrannú samostatnosť, ako chcela najmä Francúzsko. Zdržanie spôsobili tiež spory medzi Tureckom a Cyprom. Ankara zároveň stále neschválila vstup Fínska a Švédska do NATO, čím by sa ďalej zvýšil počet krajín, ktoré sú členmi oboch organizácií. V súčasnosti je v aliancii 21 z 27 únijných štátov.

„My Európania chceme niesť viac zodpovednosti za vlastnú obranu a to tiež znamená, že posilníme európsky pilier v rámci NATO,“ povedal v utorok predseda Európskej rady Charles Michel. Krajiny EÚ sa v rámci vlastnej stratégie po ruskej invázii zaviazali k posilňovaniu európskej obrannej spolupráce a zvyšovaniu vojenských rozpočtov, dnešná deklarácia však za základ obrany regiónu označuje NATO.