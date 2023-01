Sadistická vražda v Plzni: V rieke našli zohavené telo Slováka bez hlavy

Polícia zatiaľ hlavu nenašla. Kriminalisti nepoznajú ani motív konania. Podľa idnes.cz v meste medzi bezdomovcami vládne strach.

Slováka pod prezývkou Čobol označil jeho kamarát za bezproblémového. Pred vlakovou stanicou v Plzni trávil veľa času. Občas žobral, ale najčastejšie len popíjal víno. „V posledných mesiacoch sa priatelil s dvadsaťdvaročným mladíkom, ktorého polícia v novembri zadržala kvôli tomu, že obchytkával mladé študentky na eskalátoroch práve na stanici,“ píše idnes.cz.

„Kto mohol niečo také ale urobiť, to absolútne netušíme. Je to hrozné, hrozné. A to nie je prvý mŕtvy bezdomovec,“ povedal ďalší bezdomovec pre český denník. Pripomenul príbehy ďalších dvoch narkomanov žijúcich na ulici, ktorí v uplynulých mesiacoch v Plzni zomreli. Ani jeden z prípadov polícia nevyšetruje ako vraždu.

Plzenská polícia k prípadu sadistickej vraždy Slováka nechce zverejňovať podrobnosti ani potvrdiť totožnosť mŕtveho. „Na mieste pracovali policajní psovodi a potápači, prizvaný bol aj súdny znalec. Nariadená bola pitva. Viac k prípadu v tejto chvíli nebudeme hovoriť,“ uviedla policajná hovorkyňa Dagmar Brožová pre idnes.cz. Podľa novín mal muž vo vrecku občiansky preukaz. Čakajú ešte na výsledky testov DNA.

Podľa informácií denníka boli na tele Vladimíra L. vyrezané značky alebo nejaké ornamenty.

Podobný prípad už v minulosti plzenská polícia riešila. V roku 2005 vhodil do rieky rozrezané časti tela vrah Luděk Zlámal, ktorý v novembri 2010 zabil šéfa dopravnej firmy, pre ktorú ako vodič jazdil. Za vraždu dostal 13 rokov väzenia, ktoré si stále odpykáva, pripomenul server idnes.cz.