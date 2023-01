Urýchliť dodávky tankov Leopard 2 Ukrajine môže aj Česko so Slovenskom

Nemecký zbrojársky priemysel by mohol ešte tento rok pripraviť pre Ukrajinu až 15 tankov Leopard 2. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ktorý pripomenul, že doteraz priemysel ako možný termín dodania uvádzal najskôr rok 2024. Tankov by však tento rok podľa FAZ mohlo Nemecko dodať Ukrajine až o tridsať viac, ak by Česko a Slovensko súhlasili s meškaním dodávok pre svoje ozbrojené sily. Nemecko teraz čelí tlaku, aby s poskytnutím Leopardov súhlasilo, ochotu odovzdať Ukrajine svoje tanky tohto typu už ohlásili Poľsko, Litva a Fínsko.

VIDEO: Slovensko už čaká na nemecké Leopardy. Pozrite si ich v nasadení

Šéf nemeckého zbrojárskeho koncernu Rheinmetall Armin Papperger v nedávnom rozhovore vyhlásil, že podnik by mohol s prípadnými dodávkami začať najskôr v roku 2024. Podľa FAZ je však zbrojársky priemysel schopný tanky dodať už tento rok v októbri. „Rozhodnutie ale potrebujeme dnes,“ citoval denník nemenovaných zbrojných zástupcov. V takom prípade by spoločnosti Rheinmetall a Krauss-Maffei Wegmann, ktoré Leopardy 2 vyrábajú, mohli od tretieho štvrťroka expedovať jeden tank týždenne.

Výrazne urýchliť prípadné dodávky pre Ukrajinu by mohli Česko a Slovensko, ktorým Nemecko darovalo tanky Leopard 2 náhradou za to, že tieto krajiny odovzdali Kyjevu zbrojnú techniku zo sovietskej éry. Česko vlani v decembri prevzalo prvý z tankov Leopard, celkovo potom dostane 14 starších bojových tankov Leopard 2A4 a jedno vyslobodzovacie vozidlo. Tiež Slovensko vlani v decembri prevzalo prvý z 15 tankov Leopard 2A4.

O scenári, keď by Česko so Slovenskom dostali tanky až v roku 2024, sa v Nemecku podľa FAZ teraz uvažuje. „S takýmto prerozdelením by však museli vlády v Prahe a Bratislave súhlasiť,“ poznamenal denník. Kladný postoj oboch krajín by podľa FAZ znamenal ďalších 29 Leopardov 2 pre Ukrajinu v tomto roku.

Rozhodnutie, či Ukrajine na obranu pred ruskou inváziou poskytnúť tanky Leopard 2, je na vláde kancelára Olafa Scholza. Ten opakovane vyhlásil, že Nemecko bude v zbrojných dodávkach postupovať v prísnej zhode so spojencami, aby predišlo eskalácii konfliktu. Po dohode so spojencami už Berlín sľúbil ukrajinským silám batériu systému protivzdušnej obrany Patriot alebo štyri desiatky bojových vozidiel pechoty Marder, súhlas s tankami Leopard 2 sa ale zatiaľ vydať zdráha.

Vo štvrtok nemecké ministerstvo obrany prevezme Boris Pistorius, ktorý nahradí odchádzajúcu Christinu Lambrechtovú. Nemecké médiá poukazujú na to, že ešte pred nástupom do funkcie Pistorius čelí rastúcemu tlaku, aby dodávky tankov podporil. Tlak na poskytnutie tankov stupňuje opozičná konzervatívna únia CDU / CSU a tiež vládni Zelení. V piatok sa navyše koná na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku schôdzka krajín, ktoré Ukrajinu zbrojne podporujú. Médiá nepochybujú, že témou rokovania budú aj Leopardy 2.