Súd potvrdil v prípade Fukušimy oslobodenie troch bývalých manažérov

Podľa súdu nemohli predvídať masívnu vlnu cunami, ktorá v roku 2011 zasiahla elektráreň, píše na svojej webovej stránke denník The Guardian. Potvrdil tým rozhodnutie súdu nižšej inštancie zo septembra 2019.

Trojici bola pripisovaná zodpovednosť za úmrtia viac než 40 hospitalizo­vaných osôb, ktoré boli evakuované po nešťastí vo Fukušime. Obvinenia boli vznesené v roku 2016 a manažérom v prípade uznania viny hrozilo väzenie až na päť rokov.

Pred budovou súdu sa zhromaždili demonštranti vrátane bývalých obyvateľov z okolia Fukušimy a žiadali ich potrestanie.

Súd v Tokiu v občianskom konaní nariadil vlani v júli týmto trom mužom a ďalšej osobe zaplatiť odškodné približne 94,8 miliardy dolárov, pripomína AFP.

Tri zo šiestich reaktorov v jadrovej elektrárni Fukušima I. boli v prevádzke 11. marca 2011, keď japonské pobrežie po zemetrasení zasiahla ničivá vlna cunami. Keď záložné generátory zaplavila voda, zlyhali chladiace systémy a v reaktoroch sa roztavilo jadrové palivo. Išlo o najhoršie jadrové nešťastie od havárie v Černobyli.

Zhruba 12 percent územia regiónu Fukušima úrady vyhlásili za nebezpečné. V súčasnosti sú to už iba dve percentá územia, no do regiónu sa vrátil iba zlomok pôvodných obyvateľov.

Spoločnosť TEPCO, ktorá bola prevádzkovateľom elektrárne, zažalovali po havárii pozostalí a aj akcionári.

V Japonsku pri silnom zemetrasení v roku 2011 a následnej vlne cunami zahynulo približne 18 500 ľudí.