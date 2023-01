Expert: Tanky pre Kyjev sú len začiatok. Dostane ich dosť?

„T-72 sú staré tanky. Tento je v rovnakom veku ako ja,“ povedal pre televíziu 55-ročný ukrajinský dobrovoľník Bogdan, ktorého posádka sa zapojila do bojov pri mestách Soledar a Bachmut. „Bol som zvyknutý na ňom jazdiť pred takmer 40 rokmi. Nemôžem uveriť, že to robím znovu. Ale funguje. Svoje si odrobí,“ vyhlásil Bogdan ukazujúc na obrnený stroj.

VIDEO: Pozrite si v nasadení nemecké tanky Leopard 2

Video rakúskej armády.

„Ale Leopard by bol lepší,“ dodal pre BBC s úsmevom Volodymyr, ďalší člen trojčlennej posádky s odkazom na názov nemeckých tankov, ktoré by sa mohli na Ukrajinu dostať.

„Ukázalo sa, že tanky T-72 sú v zimných podmienkach efektívne. Ale sú staré, nie sú až také vhodné do novodobej vojny. Dnes je to všetko o dronoch a najmodernejších technológiách,“ zdôraznil pre BBC jeden zo skúsenejších veliteľov 24. brigády, ktorý sa predstavil ako Khan, čo je jeho kódové meno.

Challengery a leopardy

Británia už oznámila, že Kyjev od nej dostane 14 hlavných bojových tankov Challenger 2. Londýn o tom rozhodol, hoci pripustil, že to dočasne oslabí obranu krajiny. „No keď zaistíme porážku Ruska na Ukrajine, budeme vo väčšom bezpečí, a ako líderskú krajinu NATO, čo je najmocnejšia vojenská aliancia na svete, nás chráni princíp kolektívnej obrany,“ reagoval podľa televízie Sky News Patrick Sanders, náčelník generálneho štábu britskej armády.

O tom, čo pošle Ukrajine Berlín, sa intenzívne debatuje. Nemecké tanky Leopard 2 by Kyjevu mohli dodať aj iné krajiny. Ale musí to povoliť vláda v Berlíne, do ktorej práve zasadol nový minister obrany Boris Pistorius. Leopardy by mohli poskytnúť Poľsko a Fínsko a podľa ukrajinského šéfa diplomacie Dmytra Kulebu sú na to pripravené ešte ďalšie tri krajiny.

Samotný Berlín by vraj mohol mať s dodaním tankov problém. Výrobca Rheinmetall uviedol, že stroje, ktoré má v skladoch, musí pripraviť na bojové podmienky. Bude to údajne trvať minimálne do roku 2024. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že až tri desiatky leopardov pre Ukrajinu by bolo možné mať k dispozícii aj skôr. No potom by na ne museli čakať Slovensko a Česko, ktoré ich získali v rámci výmeny. Berlín dodá leopardy a Praha a Bratislava poslali Ukrajine vojenskú techniku zo sovietskej éry.

VIDEO: Britské tanky Challenger 2 vyzvú na na Ukrajine Rusov

Londýn oznámil, že Kyjevu v boji proti ruskej invázii pošle hlavné bojové tanky Challenger 2. Viac o týchto strojoch sa dozviete vo videu spoločnosti Rheinmetall.

Čo sa týka dodávok ďalších zbraní Kyjevu, jasnejšie by mohlo byť už v piatok, keď sa v Nemecku stretne na americkej leteckej základni Ramstein Kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny. Tvorí ju takmer 50 krajín vrátane Slovenska.

Bude tankov dosť?

Ako by modernejšie tanky mohli pomôcť Ukrajine v zákopovej vojne, ktorej do nemalej miery momentálne dominuje delostrelectvo?

„Závisí to od viacerých faktorov. Koľko tankov príde, akú budú mať logistickú podporu, akú muníciu budú využívať a koľko jej bude k dispozícii. Podľa mňa je druhotnou otázkou, aké to budú tanky. No pre leopardy existujú väčšie podporné kapacity ako pre challengery. Z hľadiska logistiky by preto boli leopardy pre Ukrajincov lepšie,“ reagoval pre Pravdu poľský obranný expert Marek Swierczynski z analytickej platformy Polityka Insight.

Odborník zdôrazňuje aj počet tankov. "Nevyzerá to tak, že by Západ dodal také množstvo tankov, ktoré by zásadným spôsobom zmenili pomery na bojisku. Sme len za začiatku, nie na konci. Nenechajte sa pomýliť zverejnenými videami, na ktorých vidíme tankové duely. Ak majú tanky fungovať, musia vedieť zasadiť úder. Je potrebné ich nasadiť masovo a koncentrovane s veľkou palebnou silou a formácie musia byť schopné manévrov. Ukrajina ich preto potrebuje dostatočný počet,“ pripomenul Swierczynski.

Podľa analytika by v ideálnom prípade mal byť Kyjev schopný na každom dôležitom úseku frontu nasadiť tankový prápor až tankovú brigádu, teda 50 až 100 strojov. „Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj pre magazín Economist povedal, že by potreboval 300 tankov, čím asi myslel západných obrnencov. No vie, že toľko ich nedostane. Takže otázkou je, ako Ukrajina využije aspoň tie tanky, ktoré prídu. Nezabúdajme ani na to, že leopardy a challengery nie sú preverené v boji s dobre vyzbrojených nepriateľom. Takže uvidíme, čo dokážu,“ ozrejmil Swierczynski.