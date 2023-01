ONLINE: New York Times: USA chcú pomôcť Kyjevu v plánoch dobyť Krym

Bidenova administratíva začína prijímať argumenty, že Kyjev potrebuje väčšiu silu, aby mohol udrieť na ukrajinský polostrov Krym, anektovaný Ruskom v roku 2014, napriek rizikám, ktoré to prináša, píše americký denník The New York Times a odvoláva sa na informácie predstaviteľov, ktorí chcú zostať v anonymite.

3:25 Spojené štáty roky trvajú na tom, že Krym je stále súčasťou Ukrajiny. Napriek tomu sa Bidenova administratíva od ruskej invázie na Ukrajinu držala tvrdej línie a odmietala poskytnúť Kyjevu zbrane, ktoré potrebuje, aby upriamil svoju pozornosť na Krymský polostrov, ktorý Rusko používa ako základňu na ničivé útoky, napísal New York Times. Teraz sa však táto nakreslená čiara začína zjemňovať, dodal.

Po mesiacoch diskusií s ukrajinskými predstaviteľmi Bidenova administratíva konečne začína pripúšťať, že Kyjev môže potrebovať silu na zasiahnutie ruskej „svätyne“, aj keď takýto krok zvyšuje riziko eskalácie konfliktu. Uviedlo to podľa denníka niekoľko amerických predstaviteľov, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.

Bidenova administratíva dospela k presvedčeniu, že ak ukrajinská armáda ukáže Rusku, že jeho kontrola nad Krymom môže byť ohrozená, posilní to pozíciu Kyjeva pri akýchkoľvek budúcich rokovaniach. Americkí predstavitelia a experti navyše uviedli, že obavy z toho, že Kremeľ vykoná odvetu s použitím taktickej jadrovej zbrane, bezprostredne pominuli, hoci varovali, že riziko trvá, píše denník.

Nové úvahy o Kryme ukazujú, ako ďaleko sa úradníci Bidenovej administratívy dostali od začiatku vojny, keď sa obávali dokonca verejne priznať, že Spojené štáty poskytujú ukrajinským jednotkám protilietadlové rakety Stinger.

Ako konflikt pokračuje, Spojené štáty a ich spojenci v NATO si neustále uvoľňujú putá, ktoré si sami nasadili, a prešli od poskytovania Javelinov a Stingerov k pokročilým raketovým systémom, systémom protivzdušnej obrany Patriot, obrneným bojovým vozidlám a dokonca aj k niektorým západným tankom.

Teraz Bidenova administratíva zvažuje – čo by bol jeden z jej najodvážnejších krokov – čím pomôcť Ukrajine zaútočiť na polostrov, ktorý prezident Vladimir Putin považuje za neoddeliteľnú súčasť svojej snahy obnoviť minulú ruskú slávu, uvádza New York Times. Americkí predstavitelia rokujú so svojimi ukrajinskými náprotivkami o použití zbraní dodaných Američanmi, od raketových systémov HIMARS po bojové vozidlá Bradley, aby sa mohli zamerať na Putinom ťažko vybojovaný pozemný most, ktorý funguje ako kritická zásobovacia trasa spájajúca Krym s Ruskom cez Rusmi okupované mestá Melitopol a Mariupol.

Prezident Biden však ešte nie je pripravený poskytnúť Ukrajine raketové systémy dlhého doletu, ktoré by Kyjev potreboval na útoky na ruské zariadenia na polostrove.

Ukrajinskí predstavitelia už dlho hovoria tom, že Krym je dôležitým cieľom ich útokov a že pokračujúci vojenský tlak na tamojšie ruské základne je významnou súčasťou ich stratégie. Ukrajinskí vojenskí predstavitelia tiež diskutovali s americkými predstaviteľmi o dôležitosti zvýšenia tlaku na ruské armádne zázemie na Kryme, ktoré podporuje vojenské operácie inde na Ukrajine. S čiernomorskou flotilou, hlavnou ruskou leteckou základňou, veliteľskými stanovišťami a logistickými centrami na podporu ruských operácií na južnej Ukrajine predstavuje polostrov hlavný cieľ v bojových plánoch Kyjeva.

Rozhodnutím poskytnúť bojové vozidlá Bradley Ukrajine sa Bidenova administratíva priblížila k tomu, aby poskytla Kyjevu niečo, o čo vysokí ukrajinskí predstavitelia prosili Spojené štáty už mesiace: priamu americkú pomoc Ukrajine, aby pokračovala v útoku – vrátane zamerania sa na Krym. Bradley sú obrnené transportéry vybavené výkonnými 25-milimetrovými delami a riadenými strelami, ktoré dokážu útočiť na ruské tanky. Frederick B. Hodges, generálporučík vo výslužbe a bývalý najvyšší veliteľ americkej armády v Európe uviedol, že v najbližších mesiacoch by mohli ukrajinskí vojaci využiť vozidlá Bradley na pomoc pri prerušení pozemnej trasy na Krym, cituje New York Times.

Vojenské základne na Kryme boli hlavným dôvodom, prečo sa ruským silám minulý rok podarilo zmocniť sa územia na juhu Ukrajiny, uviedol predstaviteľ USA. Znížiť schopnosť týchto síl je kľúčovým cieľom Ukrajincov na bojisku.

„Ukrajina by mohla využiť vozidlá Bradley na presun síl po hlavných cestách, ako je M14, ktorá spája Cherson, Melitopol a Mariupol,“ uviedol Seth G. Jones z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. „Ukrajinská pechota postupujúca cez tieto oblasti by čelila značnej paľbe z ruských pozícií a Bradley ponúka týmto jednotkám užitočnú palebnú silu a ochranu".

Ukrajina má tiež Američanmi dodávané raketové systémy dlhého doletu HIMARS. Po opätovnom získaní Chersonu v minulom roku ich teraz môžu ukrajinské predsunuté línie použiť na zasiahnutie hlavných zásobovacích trás na Krym, povedal predstaviteľ americkej armády.

Ukrajinskí predstavitelia sa obávajú, že ich krajina nemôže prežiť roky zamrznutého konfliktu, počas ktorého by Rusko pokračovalo v útokoch na mestá a obce. Nevidia teda inú možnosť, ako sa zamerať na Krym a ohroziť ho, povedal vysoký predstaviteľ USA a poznamenal, že tento problém sa objavil na nedávnych stretnutiach na vysokej úrovni v Bielom dome.

Napriek dodatočnej výzbroji si Bidenova administratíva nemyslí, že Ukrajina môže Krym vojensky dobyť – a skutočne stále existujú obavy, že by takýto krok mohol prinútiť Putina k odvete. Predstavitelia však uviedli, že ich hodnotenie je teraz také, že Rusko musí veriť, že Krym je ohrozený, čiastočne preto, aby posilnilo pozíciu Ukrajiny v akýchkoľvek budúcich rokovaniach, dodáva New York Times.

Minulý mesiac minister zahraničných vecí Antony Blinken zopakoval americkú pozíciu voči Ukrajine – že Bidenova administratíva sa snažila pomôcť krajine získať späť územia zabrané počas a po minuloročnej ruskej invázii. Podľa Blinkenovej definície toto územie nezahŕňa Krym. Táto pozícia, hovoria kritici, do značnej miery poskytla ruskej armáde nedotknuteľnú svätyňu, z ktorej môže zaútočiť na Ukrajinu.

„Ukrajinu sme v podstate obmedzili a povedali sme, že táto vojna sa bude viesť na vašej pôde a nie na ruskej“ povedal Philip Breedlove, bývalý štvorhviezdičkový generál vzdušných síl, ktorý bol najvyšším veliteľom spojeneckých síl NATO pre Európu, keď Rusko napadlo Krym v roku 2014. „Dať Rusku útočisko, z ktorého môže bojovať bez strachu, je absolútne absurdné. Nemá to vojenský zmysel,“ citoval ho The New York Times.