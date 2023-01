Stopla zbrane aj covid. S čím odchádza Ardernová z politiky?

Ardernová riešila mimoriadne vážne krízy. Krajne pravicový extrémista 15. marca 2019 v meste Christchurch zastrelil 51 ľudí. Premiérka bol okamžite schopná sprísniť zákony týkajúce sa držby zbraní. Ardernová zvládla aj pandémiu ochorenia COVID-19, keď Nový Zéland patrí medzi štáty, v ktorých zomrelo najmenej ľudí. Vláda to však dosiahla aj za cenu uzavretia krajiny pred svetom. O politickej dráhe premiérky pre Pravdu hovorí Stephen Levine, profesor politológie na Univerzite kráľovnej Viktórie vo Wellingtone.

Aký je hlavný politický odkaz premiérky Ardernovej?

Asi je príliš skoro na to, aby sme to dokázali zhodnotiť. Je to otázka perspektívy a historickej pamäti. Ak sme však s niečím začali, tak to, čo by sme mohli nazvať jej hlavným politickým odkazom, je, že jej zásluhou sa v roku 2017 dostali labouristi dostali k moci. V tom čase mali za sebou sériu prehratých volieb. Labouristická strana nedokázala vyhrať hlasovanie v rokoch 2008, 2011 ani 2014. Ardernová sa dostala na jej čelo krátko pred voľbami v roku 2017. V tom čase boli na tom labouristi zle a očakávalo sa, že v hlasovaní opäť neuspejú. Jedinou otázkou bolo, ako výrazne prehrajú. Ardernovej líderstvo to zmenilo.

V čom sa prejavilo?

Pozrite sa na roky 2018 až 2020. Ardernová musela riešiť teroristický útok vo dvoch mešitách v meste Christchurch. Je prístup bol taký presvedčivý a účinný, že viedol k tomu, že jej labouristi voľby v roku 2020 jednoznačne vyhrali a získali ešte viac parlamentných kresiel. Dokonca ani nepotrebovali koaličného partnera, aby mohli vládnuť. Také niečo sa stalo prvý raz od roku 1996, keď krajina zaviedla zmiešaný proporčný volebný systém.

Jacinda Ardernová Narodila sa 26. júla 1980 v Hamiltone. Od augusta 2017 je šéfkou novozélandských labouristov. Predsedníčkou vlády je od októbra 2017. Rezignáciu oznámila 19. januára. V úrade sa jej narodila dcéra Neve, ktorá ju v roku 2018 sprevádzala aj na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

Čiže sa dá povedať, že Ardernová ako premiérka uspela?

Samozrejme, jedna vec je získať moc, druhá vec je to, ako ju politik využije. Už som to spomenul, ale politickým dedičstvom Ardernovej bude spôsob, akým zvládla teroristický útok v Christchurchi, keď svojím súcitným a rozhodným postojom zjednotila krajinu a presadila prísne opatrenia na kontrolu zbraní. Ďalším odkazom bude to, ako viedla štát v boji s pandémiou, keď z neho urobila päťmiliónový tím. Nový Zéland zaznamenal v rokoch 2020 a 2021 iba 50 úmrtí, takže krajina a jej ľudia boli v bezpečí. V ťažkých časoch vládla so zručnosťou a s odhodlaním. Ďalšie veci, ktoré Ardernová zdôrazňovala, boli boj s klimatickou zmenou a detskou chudobou. Boli to dôležité súčasti jej odkazu a perspektívy.

Aký bol jej postoj k zahraničnej politike?

Z nedávnej doby môžeme do jej politického dedičstva zahrnúť posilnenie partnerstva Nového Zélandu so západnými krajinami. Premiérka zaujala jednoznačný postoj pri podpore Ukrajiny a jasne sa vyjadrila proti ruskej invázii. Smerovanie novozélandskej zahraničnej a obrannej politiky sa zmenilo tým, čo sa deje na Ukrajine. Politika a rétorika Ardernovej v tejto otázke tiež môžu byť jej hlavným odkazom. Obnovila silné väzby s USA, európskymi krajinami a s Japonskom a zjednotila labouristov a hlavný opozičný subjekt Národnú stranu, aby hovorili a konali v mene boja Ukrajiny o udržanie nezávislosti a územnej celistvosti. Ardernová tiež pozvala prezidenta Volodymyra Zelenského, aby v decembri vystúpil v novozélandskom parlamente, čo aj prostredníctvom videohovoru urobil.