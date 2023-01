ONLINE: USA pošlú Kyjevu obrnené vozidlá, tanky v balíku pomoci zatiaľ nie sú

6:15 Spojené štáty v rámci ďalšieho balíka vojenskej pomoci v celkovej hodnote 2,5 miliardy dolárov poskytnú Ukrajine okrem iného 59 bojových vozidiel pechoty Bradley a 90 obrnených transportérov Stryker, uviedli tlačové agentúry s odvolaním sa na komuniké Pentagonu

Balík pomoci neobsahuje tanky, ktoré stali predmetom sporu. Nemecko totiž uviedlo, že nepošle svoje tanky Leopard na Ukrajinu, kým USA nepošlú svoje tanky Abrams. USA argumentujú, že tank Abrams je poháňaný zložitým turbínovým motorom, podobným leteckému prúdovému motoru, a tak by sa kvôli častej údržbe a vysokej spotrebe paliva na boj na Ukrajine nehodil, upozornila agentúra AP.

Agentúra AFP pripomenula, že Američania už 6. januára prisľúbili Ukrajincom päťdesiatku bojových vozidiel pechoty Bradley. To spolu s terajšou várkou obrnencov podľa Pentagonu umožní Ukrajine vyzbrojiť dve obrnené brigády.

V balíku sú tiež strely pre raketomety HIMARS, rakety protivzdušnej obrany pre systém NASAMS, munícia pre kanóny kalibru 25 mm, ktorými sú vybavené BVP Bradley. Pre nich sú tiež určené riadené protitankové strely TOW.

USA sa teraz sústredia na podporu mechanizovanej pechoty, aby ukrajinské sily boli schopné preraziť cez nové ruské obranné línie v terajšej neľútostnej pozemnej bitke na východnej Ukrajine, uviedol v stredu námestník amerického ministra obrany pre vyzbrojovanie Colin Kahn.

Americké ozbrojené sily disponujú viac ako 550 obrnenými transportérmi Stryker v rôznych modifikáciách, na Ukrajinu bude tento obrnený transportér odoslaný prvýkrát. Transportér, ktorý dopravuje pechotu na bojisko, môže slúžiť aj ako prieskumné vozidlo či na evakuáciu zranených, napísala AP.

Dodala, že USA a spojenci sa snažia vyzbrojiť Kyjev ťažkými zbraňami pred očakávanou jarnou ofenzívou Ruska. Nový balík pomoci zvyšuje celkovú hodnotu americkej vojenskej pomoci Ukrajine od vpádu ruských vojsk z minulého februára na 26,7 miliardy dolárov.

Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns nedávno tajne naštívil Kyjev, kde sa stretol so svojimi náprotivkami z ukrajinských tajných služieb a prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedla agentúra Reuters s tým, že túto informáciu ju potvrdil americký predstaviteľ pod podmienkou anonymity. Denník The Washington Post, ktorý o návšteve informoval ako prvý, napísal, že Burns zoznámil Zelenského s očakávaniami ohľadom ruských vojenských plánov a že tiež pripustil, že v určitom okamihu by mohlo byť ťažšie získať americkú vojenskú pomoc. Zelenskyj a jeho spolupracovníci diskutovali, ako dlho môže Ukrajina očakávať americkú a západnú pomoc po tom, čo republikáni získali väčšinu v Snemovni reprezentantov Kongresu USA. Zo stretnutia odchádzali Zelenskyj a jeho poradcovia s dojmom, že podpora USA zostáva silná.

Západní spojenci prisľúbili Ukrajine zbrane za miliardy dolárov. Ukrajinci v obave, že zima poskytne ruským silám čas na preskupenie pre veľký útok, naliehajú na ďalšiu pomoc. Zelenskyj minulý mesiac povedal Kongresu, že pomoc Ukrajine nie je charitou, ale investíciou do demokracie, pripomenul Reuters.