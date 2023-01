Kadyrov zasiahol a ruský generál zmenil názor na holenie vojakov

„Bol som na prehliadke pluku z Čečenskej republiky pred odoslaním do ‚špeciálnej vojenskej operácie‘. Bol tam aj šéf republiky. Dá sa povedať, že vyzerali (čečenskí vojaci) veľkolepo, boli výborne vybavení výstrojou. Mali rovnaké uniformy, s rozlišovacími znakmi. Všetci mali brady – a nikto nebol proti, ani ja. Bolo by hlúpe požadovať, aby sa oholili,“ vyhlásil Sobolev podľa serveru RBK.

Generál, ktorý je členom branného výboru dolnej komory ruského parlamentu, si však neodpustil poznamenať, že vojaci majú vyzerať ako zo škatuľky bez ohľadu na to, či majú fúzy alebo nie, ako aj bez ohľadu na to, či sú vo vojne, alebo nie. Každopádne „neupravenosť“ je neprijateľná, zatiaľ čo fúzy – aspoň tie, ktorých dôvodom je náboženské vyznanie, sú podľa Soboleva prípustné, pretože to moslimské jednotky stmeľuje.

Pôvodne však Sobolev fúzy u vojakov kritizoval. Proti tomu sa ohradil Kadyrov a vyjadrenie označil za „provokáciu“ moslimov. Argumentoval tým, že 99,9 percenta čečenských vojakov bojujúcich na Ukrajine nosí dlhú bradu v súlade so svojou vierou.

Bradu si nechávali narásť aj západní vojaci pri pôsobení v misiách v moslimských krajinách.

Čítajte viac ONLINE: USA pošlú Kyjevu obrnené vozidlá, tanky v balíku pomoci zatiaľ nie sú

Príslušníci britského Kráľovského letectva (RAF) si môžu od septembra 2019 nechať narásť bradu, čo dovtedy vojenské pravidlá nedovoľovali. Stanica BBC k tomu vtedy poznamenala, že ich nadriadení budú však vyžadovať, aby fúzy boli pestované a vždy starostlivo upravené.

Predvlani americká armáda schválila nové pravidlá ohľadom účesov a nechtov pre vojakov, mužom však zostáva odopreté, aby si nechali trvalo narásť bradu. Hlavný seržant však vtedy uviedol, že armáda už robí výnimky na základe zdravotných a náboženských dôvodov. Vojaci mužského pohlavia tiež naďalej nesmú nosiť náušnice. Nové pravidlá pre rúže a laky na nechty však dovoľujú mužom číry lak.

O štyri roky skôr, v roku 2017, americká armáda prehodnotila doterajšie pravidlá na základe požiadaviek jednotlivých náboženských komunít, ale platilo, že aj títo vojaci budú musieť o výnimky týkajúce sa uniformy či brady žiadať brigádnych veliteľov. Pri výcviku alebo pri nasadení do boja bude armáda požadovať, aby vojaci mali na hlave ochrannú prilbu. Armáda tiež pracovala na tom, ako zabezpečiť účinné plynové masky vojakom s bradou. Kým sa na to príde, nesmú muži s fúzmi chodiť do akadémií, kde sa počíta s výcvikom ochrany proti jedovatým látkam.

Rakúska armáda v roku 2016 povolila vojakom nechať si narásť bradu. Stanovila si jedinú podmienku: Fúzy musia vojaci udržiavať „vypestované a zastrihané“.