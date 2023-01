ONLINE: Ukrajina dostane raketový dáždnik. V bojoch zahynul šiesty Američan

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 331. deň

6:30 Na Ukrajine padol bývalý príslušník špeciálnych jednotiek amerického námorníctva Navy SEAL. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na amerických činiteľov. Podľa dostupných informácií ide o šiesteho Američana zabitého vo vojne na Ukrajine.

Daniel W. Swift bol bývalý príslušník Navy SEAL. V oficiálnych záznamoch je vedený ako dezertér od marca roku 2019. Americké námorníctvo nechcelo špekulovať, prečo bol jeho bývalý príslušník na Ukrajine. Potvrdilo však, že Swift bol zabitý v stredu. Podľa časopisu Time bol námorník pochádzajúci zo štátu Oregon ocenený za účasť na misiách v Iraku či Afganistane.

Podľa údajov amerického ministerstva zahraničia a správ od jednotlivých rodín v bojoch na Ukrajine zahynulo najmenej päť ďalších Američanov. Americká vláda odrádza občanov od zapojenia sa do bojov na Ukrajine v obave, že by ich ruské sily mohli zajať a držať ako rukojemníkov.

Počas prvých týždňov vojny podľa AP kontaktovalo ukrajinské veľvyslanectvo vo Washingtone najmenej 6 000 ľudí žiadajúcich informácie, ako sa stať dobrovoľníkom bojujúcim na strane Ukrajiny. Polovica potenciálnych dobrovoľníkov bola rýchlo odmietnutá pre chýbajúce vojenské skúsenosti, záznamy v registri trestov alebo nespôsobilosť na službu, oznámil vlani ukrajinský vojenský pridelenec.

K jednotkám zahraničných bojovníkov podporujúcich Kyjev sa pripojil neznámy počet Američanov. Ďalší pôsobia v humanitárnych a ľudskoprávnych organizáciách.

5:50 Spojenci dodávajúci Ukrajine zbrane sa na piatkovej schôdzke na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku sústredili na ochranu ukrajinského vzdušného priestoru. Po rokovaní to novinárom povedal americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý výslovne za protivzdušné systémy poďakoval Nemecku, Francúzsku, Holandsku a tiež Británii.

V otázke možných dodávok nemeckých tankov odkázal na nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa. Ten povedal, že rozhodnutie nepadlo, ale že jasno bude v najbližších dňoch. Šéf amerického zboru náčelníkov štábov Mark Milley vyhlásil, že pre Ukrajinu bude ťažké vytlačiť ruských vojakov z celého svojho územia a že vojna nakoniec skončí pri rokovacom stole.

„Rusko pokračuje v ostreľovaní ukrajinských miest strelami a dronmi,“ povedal Austin o dôležitosti posilnenia ochrany ukrajinského vzdušného priestoru. K tomu podľa neho zásadne prispeje systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý Nemecko sľúbilo odovzdať Ukrajine na začiatku januára.

Nemecko označil Austin za spoľahlivého spojenca. Reagoval tak na otázky novinárov, či je možné sa na Nemecko plne spoľahnúť, keď sa aj pod terajším tlakom zdráha dodať na Ukrajinu svoje tanky Leopard.

„Nemci sú spoľahliví spojenci, dlhodobo boli spoľahliví a verím, že spoľahliví zostanú,“ povedal americký minister. Na otázku, či by Nemci mohli urobiť viac, dodal, že áno, rovnako ako ostatní. „Nemecko môže urobiť viac, Spojené štáty môžu urobiť viac, každý môže urobiť viac,“ poznamenal.

Milley po rokovaní na základni Ramstein povedal, že doteraz nevidel Severoatlantickú alianciu tak jednotnú. Na schôdzke sa zúčastnili predstavitelia piatich desiatok krajín, a to nielen členov NATO. Milley pred novinármi hovoril o tom, že ukrajinské sily čaká zložité oslobodzovanie okupovaného územia.

"Pre Ukrajincov bude veľmi ťažké v tomto roku vytlačiť ruských vojakov z celého svojho územia. Nehovorím, že to nebude možné, ale bude to veľmi zložité, "povedal. Poznamenal, že vojna sa nakoniec skončí pri rokovacom stole, až sa pre to obe strany rozhodnú. Dodal ale, že je to Rusko, kto túto nevyprovokovanú vojnu začalo.