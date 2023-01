Turecko zrušilo návštevu švédskeho ministra, aktivista vo Švédsku spálil korán

Krajne pravicový dánsky aktivista Rasmus Paludan pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme popoludní spálil moslimskú posvätnú knihu korán. Neskôr sa vo švédskej metropole konala samostatná prokurdská demonštrácia. V Turecku usporiadali demonštráciu proti Švédsku.

Stretnutie s Jonsonom plánované na 27. januára už nemá „žiadny význam ani zmysel“, pretože Švédsko naďalej povoľuje „nechutné“ protiturecké demonštrácie, uviedol turecký minister obrany Hulusi Akar. Rokovania sa preto podľa neho neuskutočnia. Jonson na twitteri uviedol, že sa s Akarom stretli v piatok v nemeckom Ramsteine pri rokovaní kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, kde sa „dohodli na odložení“ stretnutia v Ankare.

Malo ísť o prvú návštevu vysokopostaveného švédskeho predstaviteľa v Turecku od demonštrácie, pri ktorej účastníci tento mesiac v Štokholme zavesili za nohy figurínu predstavujúcu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Incident zvýšil napätie vo vzťahoch medzi oboma krajinami. Turecko si tento týždeň predvolalo švédskeho veľvyslanca a zrušilo návštevu predsedu švédskeho parlamentu.

Demonštranti vo Švédsku musia požiadať políciu o povolenie na verejné zhromaždenie. Polícia môže takéto povolenie odoprieť len z výnimočných dôvodov, napríklad kvôli ohrozeniu verejnej bezpečnosti. Povolenie preto dostal aj krajne pravicový aktivista Paludan, ktorý má zároveň švédske občianstvo.

Jeho plán v sobotu na twitteri odsúdili tureckí predstavitelia. Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Çavuşoglu predtým povedal, že pálenie koránu nemožno považovať za súčasť slobody prejavu a vyjadril nádej, že švédske úrady povolenie na protest zrušia.

Paludan ale korán spálil a hanlivo sa pritom podľa AP vyjadroval o prisťahovalcoch a islame. Neďaleko sa zhromaždilo asi 100 ľudí, ktorí sa zúčastnili pokojnej protidemonštrácie.

„Čo najdôraznejšie odsudzujeme odporný útok na našu svätú knihu… Povolenie tohto protiislamského činu, ktorý je namierený proti moslimom a uráža naše posvätné hodnoty, pod zásterkou slobody prejavu, je úplne neprijateľné,“ reagovalo podľa agentúry Reuters turecké ministerstvo zahraničných vecí.

Švédsky minister zahraničia Tobias Billström po Paludanovom proteste vyhlásil, že islamofóbne provokácie sú desivé. „Švédsko má rozsiahlu slobodu prejavu, ale to neznamená, že švédska vláda alebo ja podporujeme vyjadrené názory,“ uviedol na twitteri.

Na samostatnom proteste neskôr pochodovalo centrom Štokholmu niekoľko stoviek prokurdských aktivistov. V Istanbule, naopak, skupina asi 200 protestujúcich v reakcii na pálenie koránu zapálila pred švédskym konzulátom švédsku vlajku, uviedol Reuters.

Štokholm potrebuje súhlas Turecka so žiadosťou Švédska o vstup do NATO. Krajina požiadala o vstup do Severoatlantickej aliancie spoločne s Fínskom vlani v máji v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Vstup týchto severských krajín do aliancie musí schváliť všetkých 30 členských krajín NATO, z ktorých 28 tak už urobilo.

Okrem Turecka to ešte neurobilo Maďarsko. Ankara obviňuje Švédsko z mäkkého postoja ku kurdským ozbrojencom a ďalším skupinám, ktoré Turecko označuje za bezpečnostnú hrozbu, poznamenala AP.