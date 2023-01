Leopardy na Ukrajinu bez súhlasu Nemecka? Berlín to bude tolerovať

Ak by Poľsko odoslalo tanky nemeckej výroby Leopard Ukrajine, Berlín by nič nenamietal, uviedla v nedeľu nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková vo vysielaní francúzskej stanice LCI. Nemecký kancelár Olaf Scholz pritom doteraz dodávky tankov Leopard Kyjevu tretími krajinami odmietal.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius potom vo vysielaní ARD povedal, že očakáva skoré rozhodnutie o dodávke tankov na Ukrajinu, nech už bude akékoľvek. Poľský premiér Mateusz Morawiecki pritom v nedeľu dopoludnia agentúre PAP povedal, že Poľsko je pripravené poslať Ukrajine tanky Leopard 2 aj bez súhlasu Berlína, a nemeckú pozíciu označil za „neprijateľnú“.

„Nikto nám zatiaľ túto otázku nepoložil. Ale ak by nám ju položili, nepostavili by sme sa proti,“ povedala Baerbocková cez tlmočníčku do francúzštiny. Moderátor sa jej znovu spýtal, či tým naozaj myslela odoslanie Leopardov, a Barbocková to potvrdila. „Áno, pochopili ste ma správne,“ povedala ministerka, ktorá bola v Paríži na spoločnom zasadnutí francúzskej a nemeckej vlády.

Varšava chce podľa Morawieckého vybudovať menšiu koalíciu, ktorá bude ochotná Ukrajine napadnutej Ruskom dodať tanky a ďalšie vybavenie, píše PAP. Varšava podľa poľského premiéra rokuje so zhruba 15 krajinami, ktoré sú pripravené dodať Kyjevu moderné tanky a techniku aj bez súhlasu Berlína, píše Le Figaro. Poľsko podľa francúzskeho denníka chce Kyjevu poslať až 14 tankov Leopard.

Zástupcovia piatich desiatok krajín podporujúcich Ukrajinu v piatok na stretnutí na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku napriek očakávaniam nerozhodli o poskytnutí tankov Leopard ukrajinským ozbrojeným silám. Tanky Leopard má v držbe množstvo krajín NATO, ale ich presun na Ukrajinu si vyžaduje súhlas Berlína.

Pistorius uviedol, že Nemecko neurobí unáhlené rozhodnutie, pretože vláda musí zvážiť mnoho faktorov, vrátane dôsledkov pre bezpečnosť nemeckého obyvateľstva, píše Reuters s odvolaním sa na ARD.

„Postoj Nemecka je neprijateľný. Vojna sa začala už takmer pred rokom. Nevinní ľudia zomierajú každý deň a ruské bomby ničia ukrajinské mestá,“ povedal Morawiecki. "Čo ďalšie Nemecko potrebuje, aby otvorilo oči a začalo konať tak, aby to zodpovedalo potenciálu nemeckého štátu? "dodal poľský premiér. Ukrajina a Európa vojnu vyhrajú, či už s Nemeckom, alebo bez neho, uviedol.

Nemecko je podľa Morawieckého ekonomicky a vojensky silná krajina a nemusela by použiť všetky svoje zdroje, ale len ich časť. „Berlín by nemal oslabovať alebo sabotovať činnosť ostatných krajín,“ povedal Morawiecki.