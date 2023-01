Inflácia ženie Čechov predčasne do penzie. Minister to chce zvrátiť

Tretina ľudí v Česku odchádza do predčasného dôchodku a chýba na trhu práce, sťažuje sa ľudovecký minister práce a vicepremiér Marian Jurečka. Od januára budúceho roka sa preto chystá zmeniť valorizačné mechanizmy i výpočet predčasných dôchodkov. Oznámil v nedeľu v relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca.

Podiel ľudí, ktorí išli do penzie predčasne, v Česku podľa Jurečku neúnosne rastie. „Vlani v septembri tvorili už skoro 29 percent všetkých starobných dôchodcov a dôchodkýň, zatiaľ čo v roku 2010 to bolo 19 percent,“ argumentoval.

Vyše dvojnásobný nárast počtu žiadostí o predčasný starobný dôchodok súvisí s prudkým nárastom cien. Pre rekordnú infláciu sa vlani dôchodky v Česku dva razy mimoriadne valorizovali; navyše aj riadna valorizácia v januári 2023 bola pomerne veľká.

Väčšine ľudí tak vychádzalo, že predčasný dôchodok priznaný v roku 2022 je vyšší ako riadny dôchodok priznaný v roku 2023. Významná časť budúcich dôchodcov sa preto rozhodla žiadosť o dôchodok urýchliť. Ľudia, ktorí po celý život zarábali mesačne priemerne 20-tisíc korún hrubého (840 eur), by tento rok získali podľa údajov ministerstva práce novú starobnú penziu niečo vyše 16 800 korún (700 eur). V roku 2022 by im ale sociálna správa predčasný dôchodok o necelé tri mesiace pred riadnym termínom spočítala na bezmála 18 300 korún (760 eur). V prepočte šesťdesiat eur mesačne k dobru bol pre mnohých dostatočný motív, aby sa s odchodom do dôchodku poponáhľali.

„Súhlasím s tým, že to nie je fér a je potrebné sa na to pozrieť a upraviť to,“ konštatoval Jurečka v spomínanom programe ČT. Úprava pravidiel mechanizmu by podľa neho mala byť súčasťou pripravovanej dôchodkovej reformy a mohla by platiť už od začiatku roka 2024. Teda skôr než majú nadobudnúť účinnosť rozsiahle reformné zmeny plánované na rok 2025.

Veľký počet predčasných dôchodkov označujú za problém aj odborníci z Národnej ekonomickej rady vlády (NERV). Tí vo svojich odporúčaniach vláde konštatovali, že by mala znížiť motiváciu pre skorší odchod do dôchodku.

Riešením by mohlo byť napríklad obmedzenie valorizácie počas poberania predčasného dôchodku . „NERV a experti to odporúčajú veľmi dlho. Myslím, že tam by malo byť rýchle opatrenie typu, že k valorizácii dôchodkov dochádza vo chvíli, keď dosiahnete riadny dôchodkový vek. Takže keď pôjdete o rok skôr do dôchodku, tak sa vám ten rok dôchodok nevalorizuje,“ poznamenal v rozhovore pre Radiožurnál Českého rozhlasu sociológ Daniel Prokop, člen skupiny NERV.