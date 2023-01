Do NATO chce rekordný počet Ukrajincov

Podpora vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie znovu vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň v dejinách: v prípadnom referende by za tento krok hlasovalo 86 percent Ukrajincov, napísal na svojom webe denník Ukrajinska pravda s odvolaním sa na výsledky prieskumu spoločnosti Rejting. Proti by hlasovali tri percentá opýtaných a ďalších osem percent by sa na hlasovaní nezúčastnilo. Prieskum sa uskutočnil v polovici januára.