ONLINE: Rusi zaradili medzi hrozby rozšírenie NATO a 'využitie' Ukrajiny na vojnu s Ruskom

Ruské vedenie považuje za hrozby pre svoju krajinu rozširovanie NATO a "využitie Ukrajiny na vedenie hybridnej vojny" proti Rusku. Uviedol to Valerij Gerasimov, náčelník generálneho štábu ruskej armády. Rusko chce na to reagovať pri ďalšom vyzbrojovaní krajiny.

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 334. deň

VIDEO: Pohreb ukrajinského ministra a ďalších obetí pádu helikoptéry.

6:49 Prekračovať hranice Ruska motorovým vozidlom by od 1. marca mohli iba tí, ktorí o to dopredu zažiadajú, pričom úrady by registráciu mohli zamietnuť. Podľa serveru RBC to predpokladá novela cestného zákona, ktorú v pondelok schválila v prvom čítaní Štátna duma, teda dolná komora ruského parlamentu.

„Prekračovanie hraníc sa bude uskutočňovať vo vyhradenom termíne a čase v súlade s postupom stanoveným ruskou vládou,“ uvádza sa v novele zákona, ktorá má podľa autorov skrátiť čakací čas na cestných hraničných priechodoch Ruskej federácie. Opatrenie sa má týkať tak ruských občanov, ako aj cudzincov.

5:55 Túžba NATO expandovať, ako aj využitie Ukrajiny na hybridnú vojnu, sú hrozbami pre vojenskú bezpečnosť Ruskej federácie. Uviedol to podľa ruskej agentúry TASS náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie Valerij Gerasimov.

Pripomenul, že plán výstavby a rozvoja ozbrojených síl počíta s praktickými opatreniami na realizáciu perspektívnych oblastí ich rozvoja na zabezpečenie obrany štátu. „Plán schvaľuje prezident Ruskej federácie a môže byť upravený, keď sa zmenia existujúce a nové hrozby pre vojenskú bezpečnosť Ruskej federácie. Dnes sa takýmito hrozbami stali ašpirácie Severoatlantickej aliancie expandovať cez Fínsko a Švédsko, ako aj využitie Ukrajiny ako nástroja na vedenie hybridnej vojny proti našej krajine,“ citovala agentúra TASS Gerasimova z rozhovoru pre aif.ru.

V záujme neutralizácie týchto hrozieb si podľa náčelníka generálneho štábu najvyššie vedenie krajiny stanovilo za úlohu upraviť plán výstavby a rozvoja ozbrojených síl RF. „Jeho parametre schválil najvyšší veliteľ na rozšírenom zasadnutí Kolégia rezortu obrany,“ zdôraznil podľa TASS.

5:50 Spojené štáty v pondelok uviedli, že nedávne „ohavné“ pálenie Koránu krajne pravicovým protiislamským aktivistom Rasmusom Paludanom vo Švédsku by mohlo byť sabotážou proti jednote v Severoatlantickej aliancii (NATO), uviedla agentúra AFP.

Švédsko-dánsky politik Paludan zapálil svätú knihu islamu v sobotu pred tureckým veľvyslanectvom v metropole Štokholm. Turecko pritom ako člen NATO doposiaľ stále neodobrilo žiadosť Švédska o členstvo v tejto aliancii.

„Pálenie kníh, ktoré sú pre mnohých posvätné, je nesmierne neúctivým činom,“ povedal reportérom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. „Je to ohavné,“ poznamenal, pričom incident zároveň označil za „nechutný“ a „podlý“.

Pálenie Koránu bolo podľa Pricea dielom „provokatéra“, ktorý „sa mohol úmyselne usilovať“ o vplyv na „prebiehajúce rokovania ohľadne pristúpenia Švédska a Fínska do NATO“.

Price obhajoval postoj Švédska, ktoré sobotný protest povolilo, a povedal, že podporuje „slobodu združovania“, aj keď môže byť zároveň „legálna i hrozná“.

Švédsko sa spolu s Fínskom uchádza o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pálenie Koránu odsúdil a označil to za urážku moslimov. Kritizoval švédske úrady, že dovolili konanie protestu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme. Dodal, že ak Švédsko nepreukáže rešpekt voči Turecku a moslimom, „nedočká sa od nás žiadnej podpory v súvislosti s NATO“.

„Ak nemáte rešpekt k Tureckej republike či k náboženskému vyznaniu moslimov, tak od nás nemôžete očakávať podporu ohľadom NATO,“ povedal Erdogan. Zároveň kritizoval švédske úrady, ktoré podľa neho umožnili „takéto rúhanie pred naším veľvyslanectvom (v Štokholme)“ a voľnú aktivitu teroristických organizácií. Tými Ankara mieni napríklad kurdské organizácie, ako sú Strana kurdských pracujúcich (PKK) alebo milícia YPG zo severnej Sýrie či priaznivcov klerika Fethullaha Gülena, ktorí podľa Ankary stoja za neúspešným pučom z roku 2016.