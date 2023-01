Riceová a Gates vo Washington Post: Čas nie je na strane Ukrajiny

Vladimir Putin je naďalej odhodlaný dostať celú Ukrajinu späť pod ruskú kontrolu alebo – ak sa to nepodarí – zničiť ju ako životaschopnú krajinu. Verí, že jeho historickým osudom – jeho mesiášskou misiou – je obnoviť ruské impérium. Ako pred rokmi poznamenal Zbigniew Brzezinski, bez Ukrajiny nemôže existovať ruské impérium.

Obaja sme sa pri mnohých príležitostiach stretli s Putinom a my sme presvedčení o jeho presvedčení, že čas je na jeho strane: že môže Ukrajincov „dať dolu“ a že jednota USA a Európy a podpora Ukrajine sa nakoniec naruší a rozbije. Samozrejme, ruská ekonomika a ľudia budú trpieť, keď vojna bude pokračovať, ale Rusi už zniesli aj oveľa horšie, píšu Riceová a Gates pre Washington Post.

Pre Putina porážka neprichádza do úvahy. Nemôže Ukrajine postúpiť štyri východné provincie, ktoré vyhlásil za súčasť Ruska. Ak tento rok nemôže byť vojensky úspešný, musí si zachovať kontrolu nad pozíciami na východnej a južnej Ukrajine, ktoré v budúcnosti poskytnú východiskové body pre obnovené ofenzívy s cieľom dobyť zvyšok ukrajinského pobrežia Čierneho mora, ovládnuť celý región Donbasu a potom sa presunúť na západ. Osem rokov delilo ruské zabratie Krymu a jeho inváziu takmer pred rokom. Počítajte s tým, že Putin bude trpezlivý, aby dosiahol svoj cieľ.

Aj keď reakcia Ukrajiny na inváziu bola hrdinská a jej armáda si počínala bravúrne, ekonomika krajiny je v troskách, milióny jej obyvateľov utiekli, jej infraštruktúra je zničená a veľká časť jej nerastného bohatstva, priemyselných kapacít a veľkej výmery poľnohospodárskej pôdy je pod ruskou kontrolou. Vojenská spôsobilosť a ekonomika Ukrajiny sú teraz takmer úplne závislé od záchranných lán zo Západu – predovšetkým od Spojených štátov. Bez ďalšieho významného ukrajinského prielomu a úspechu proti ruským silám budú západné tlaky na Ukrajinu rokovať o prímerí rásť, s tým, ako bude mesiace patová situácia na fronte. Za súčasných okolností by každé vyjednané prímerie ponechalo ruské sily v silnej pozícii na obnovenie invázie, kedykoľvek budú pripravené. To je neprijateľné, tvrdia Riceová a Gates pre Washington Post.

Jediný spôsob, ako sa vyhnúť takémuto scenáru, je, že Spojené štáty a ich spojenci urýchlene poskytnú Ukrajine dramatický nárast vojenskej pomoci – dostatočných na to, aby odradili obnovenú ruskú ofenzívu a umožnili Ukrajine zatlačiť ruské sily na východe a juhu. Kongres poskytol dostatok peňazí na zaplatenie takejto pomoci. Teraz sú potrebné rozhodnutia Spojených štátov a ich spojencov poskytnúť Ukrajincom dodatočné vojenské vybavenie, ktoré potrebujú – predovšetkým mobilné zbrane. Americká dohoda vo štvrtok o poskytovaní bojových vozidiel Bradley je chvályhodné, ak je po lehote trvanlivosti. Pretože s vyslaním amerických ťažkých tankov Abrams sú spojené vážne logistické výzvy, Nemecko a ďalší spojenci by mali túto potrebu naplniť. Členovia NATO by mali Ukrajincom poskytnúť aj rakety s dlhším doletom, pokročilé drony, značné zásoby munície (vrátane delostreleckých granátov), ​​viac možností prieskumu a sledovania a ďalšie vybavenie. Potrebujú to v priebehu týždňov, nie mesiacov, žiadajú Riceová a Gates.

Členovia Kongresu ale aj iní sa vo verejnej debate čoraz častejšie pýtajú: „Prečo by nás to malo zaujímať? Toto nie je náš boj.“ Ale Spojené štáty sa v rokoch 1914, 1941 a 2001 tvrdo poučili, že nevyprovokovanú agresiu a útoky na právny štát a medzinárodný poriadok nemožno ignorovať. Nakoniec bola ohrozená naša bezpečnosť a boli sme vtiahnutí do konfliktu. Tentoraz ekonomiky sveta – vrátane našej – už vidia inflačný vplyv a brzdenie rastu spôsobené Putinovou agresiou. Je lepšie ho zastaviť hneď, kým sa od Spojených štátov a NATO ako celku bude požadovať viac. Na Ukrajine máme odhodlaného partnera, ktorý je ochotný znášať následky vojny, aby sme to v budúcnosti nemuseli robiť my sami.

Vystúpenie prezidenta Volodymyra Zelenského pred Kongresom minulý mesiac nám pripomenulo prosbu Winstona Churchilla z februára 1941: „Dajte nám nástroje a my dokončíme prácu“. Súhlasíme s odhodlaním Bidenovej administratívy vyhnúť sa priamej konfrontácii s Ruskom. Posmelený Putin by nám však túto možnosť nedal. Spôsob, ako sa v budúcnosti vyhnúť konfrontácii s Ruskom, je teraz pomôcť Ukrajine zatlačiť útočníka. Toto je poučenie z histórie, ktoré by nás malo viesť, a dáva naliehavosť opatreniam, ktoré treba podniknúť – kým nebude príliš neskoro, dodávajú Riceová a Gates pre Washington Post.