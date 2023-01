Zelenského trápia chamtiví funkcionári. Vykonal čistku a zakázal im dovolenky

Trvalo mu menej ako 48 hodín, aby urobil poriadok medzi funkcionármi, ktorí sa previnili. V nedeľu večer avizoval rýchle personálne zmeny a ďalšie kroky. „Vyhlásil to po najzávažnejších obvineniach z úplatkárstva, ktoré sa na Ukrajine objavili od začiatku ruskej invázie,“ poznamenala agentúra Reuters. Zelenskyj dodržal sľub – konal expresne. Svoju funkciu stratilo niekoľko vplyvných predstaviteľov, pričom jeden z nich pracoval priamo u prezidenta.

Najväčším škandálom je zjavne viac ako dvojnásobne predražený nákup potravín pre vojakov na tento kalendárny rok. Zmluvu podpísalo ministerstvo obrany so šéfom dodávateľskej firmy, ktorý kedysi pôsobil v službách tohto silového rezortu. Minister Oleksij Reznikov reagoval na odhalenie servera Zerkalo nedeli (ZN) výčitkami, že údaje v jeho texte sú zmanipulované. Priznal len „technickú“ jedinú chybu: zámenu počtu vajíčok za kilogram v dohodnutej cene.

Šéf rezortu obrany na Facebooku napísal, že autorovi textu muselo ísť o účelovú diskreditáciu ministerstva: „Hlavným očividným cieľom sa zdá byť snaha podkopať dôveru k ministerstvu obrany.“ Reznikov sa nazdáva, že zverejnenie textu bolo načasované, aby mu uškodilo v očiach západných štátov, ktoré dodávajú Ukrajine zbrane. Príspevok bol totiž publikovaný tesne pred jeho rokovaním v Nemecku o ďalšej vojenskej pomoci z členských štátov NATO.

Minister zároveň pohrozil trestným stíhaním tomu, kto zmluvu poskytol investigatívnemu novinárovi Jurijovi Nikolovi, ktorý o kauze napísal pre ZN. Reznikov zdôraznil, že vinníka v radoch ministerstva vypátra. No kým minister nevidí v zmluve nijaké špinavosti, naopak, protikorupčná polícia už začala s vyšetrovaním.

Foto: SITA/AP Zelenskyj Prezident Volodymyr Zelenskyj dal dôrazne najavo, že nemieni tolerovať korupciu funkcionárov v Kyjeve, kým na druhej strane vojaci na fronte riskujú vlastný život. Snímka je z pohrebu ukrajinského vojaka Oleksija Zavadského, ktorý padol v bojoch o mesto Bachmut. Nad otvorenou rakvou plače jeho snúbenica Aňa Korostenková.

Nikolov sa venuje investigatívnej žurnalistike už desať rokov. Celý tento čas sa špecializuje na korupciu v štátnych orgánoch. Je ťažké predstaviť si, že by písal na objednávku z Moskvy: „Rovnako ako ďalší ukrajinskí novinári prestal vlani kritizovať ukrajinskú vládu, aby nepodkopával dôveru k ukrajinským lídrom v prvých mesiacoch rozsiahlej ruskej invázie,“ podotkol server Politico.

Premrštené ceny potravín pre armádu podľa Nikolova neobstoja už aj preto, že ich majú dostávať vojaci rozmiestnení v mestách (vrátane Kyjeva), ktoré sú veľmi vzdialené od frontu. Nedá sa teda hovoriť o zvýšenom riziku na strane dodávateľa, za čo by si mohol pýtať viac peňazí. „Ukrajina má teraz jedinečnú príležitosť ukázať, že nie sme ako Rusko, kde kšeftujú so všetkým. Ak nejakí ľudia chcú ukradnúť milióny eur počas vojny, keď je naša ekonomika zo 60 percent závislá od pomoci z EÚ, tak ich musíme zastaviť,“ zdôraznil Nikolov pre Politico.

Napriek tomu, že Reznikov poprel nekalé zámery v zmluve (on ju nepodpísal), jeho námestník sa rozhodol rezignovať. Ide o Oleksija Šapovalova, ktorý bol zodpovedný za zásobovanie vojsk v tyle. „Vzdal sa svojej funkcie, aby nedošlo k ohrozeniu stabilného zásobovania ozbrojených síl v dôsledku kampane obvinení v súvislosti s nákupom stravovacích služieb,“ informovalo ministerstvo obrany.

Je pravdepodobné, že Šapovalov odišiel na popud prezidenta. „Personálne zmeny sú reakciou Volodymyra Zelenského na kľúčovú požiadavku verejnosti, aby sa spravodlivosť vzťahovala na všetkých,“ napísal na Twitteri Mychajlo Podoljak, šéf kancelárie ukrajinského prezidenta. O aké ďalšie zmeny ide? Vláda odvolala ešte troch námestníkov na ministerstvách a piatich šéfov regionálnej správy.

Tlak na odstúpenie neustál ani námestník generálneho prokurátora Oleksij Symonenko. Investigatívny novinár Mychajlo Tkač na Facebooku o ňom zverejnil správu, že nedávno desať dní dovolenkoval v Španielsku aj so svojou rodinou. Zistil to podľa fotografií, ktoré z Marbelly umiestnila na Instagram manželka Symonenka. Do Španielska sa vybral napriek výzve Zelenského, aby verejní činitelia počas vojny necestovali relaxovať do zahraničia. Pochybenie bolo o to väčšie, že na prejazd z Ukrajiny do Poľska (asi potom celá rodina letela z Varšavy) využil luxusný mercedes ľvovského podnikateľa, ktorý napríklad vlastní tabakovú továreň. Nepochybne v reakcii na tento prípad Zelenskyj oznámil, že všetci zamestnanci štátu odteraz môžu ísť do zahraničia jedine na služobnú cestu.

„Vetranie“ nastalo aj v blízkosti hlavy štátu. Zelenskyj si vyžiadal odstúpenie Kyryla Tymošenka z funkcie zástupcu šéfa prezidentskej kancelárie. Médiá zverejnili snímky, že na súkromné účely využíva drahé auto, ktoré pritom Ukrajina dostala od automobilky Chevrolet na evakuáciu civilistov z oblastí ohrozených vojnou.